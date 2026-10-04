O Último Azul gana dos Premios Ariel en su 68 edición

La película O Último Azul, dirigida por el brasileño Gabriel Mascaro, obtuvo dos estatuillas durante la 68 entrega del Premio Ariel, al ganar en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Edición.

La cinta, que contó con siete nominaciones, recibió el reconocimiento a Mejor Guion Original para Mascaro, cuyo premio fue recibido durante la ceremonia por el productor Sandino Saravia Vinay, colaborador del cineasta desde hace dos décadas. El segundo Ariel correspondió a Sebastián Sepúlveda y Omar Guzmán por Mejor Edición, galardón que fue recibido por Sepúlveda.

La producción también estuvo representada en la ceremonia por el cinefotógrafo Guillermo Garza, nominado a Mejor Fotografía; Arturo Salazar, Liliana Villaseñor y María Alejandra Rojas, nominados a Mejor Sonido, y el compositor Memo Guerra, quien compitió por Mejor Música Original.

Tras conocer el fallo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Gabriel Mascaro destacó la participación mexicana en la película y señaló que, aunque fue filmada en Brasil, considera que se trata de una obra estrechamente vinculada con México por el talento que participó en ella.

El director también planteó que el reconocimiento representa un vínculo entre las industrias cinematográficas de ambos países, al recordar la influencia que tuvo el cine mexicano en su formación como realizador.

O Último Azul es una coproducción de Brasil, México, Países Bajos y Chile, realizada con apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y FOCINE. Antes de su paso por los Ariel, la cinta obtuvo el Oso de Plata, Gran Premio del Jurado, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, así como el premio a Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). La película ha sido vendida en más de 40 países.

La historia sigue a Tereza, interpretada por Denise Weinberg, una mujer que desafía una orden gubernamental para emprender un viaje hacia el Amazonas y preservar su libertad, en una travesía de autodeterminación durante la vejez.

En la misma ceremonia estuvo presente Cosmos, otra producción impulsada por Cinevinay, que recibió seis nominaciones. La cinta fue representada por parte de su equipo, entre ellos el actor Andrés Catzín, quien interpreta a León, un hombre maya de 62 años que lucha por conservar su hogar.

La película entrelaza su historia con la de Lena, interpretada por Ángela Molina, una mujer de 68 años con una enfermedad terminal que se traslada a Yucatán. Ambas producciones forman parte del trabajo de Cinevinay, compañía fundada por Sandino Saravia Vinay y especializada en coproducciones internacionales de cine independiente y de autor entre Latinoamérica y Europa.