Pablo Lemus confirma que no se han registrado incidentes tras movilizaciones en Michoacán

El mandatario estatal afirmó que no se registró ningún incidente en la entidad (Andrea Murcia Monsivais)

Derivado de los operativos de seguridad realizados la mañana de este miércoles en varios municipios de Michoacán, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que su gobierno estableció una coordinación operativa desde el Gabinete de Seguridad estatal con la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Guardia Nacional.

El mandatario estatal afirmó que no se registró ningún incidente en la entidad, sin embargo, señaló que su gabinete permenecerá atento ante cualquier eventualidad.

Se reportó queJalisco activó un blindaje de seguridad en sus límites con Michoacán, con patrullajes y coordinación entre autoridades estatales y federales.