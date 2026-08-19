Cine Hecho en Jalisco regresa con una segunda temporada y 15 obras en exhibición

El cine realizado en Jalisco vuelve a las salas con la Segunda Temporada de Cine Hecho en Jalisco, una programación que del 17 al 30 de agosto de 2026 reunirá 15 obras entre largometrajes y cortometrajes, con funciones de entrada libre en distintas sedes de la entidad.

Durante 14 días, el programa contempla 20 funciones y tres programas en vivo, además de dos masterclasses. La cartelera está integrada por nueve largometrajes y seis cortometrajes, con actividades tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en una gira regional que llegará a Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, Arandas y Atotonilco el Alto. En total, serán siete sedes fuera de la ZMG.

La segunda temporada también pone el foco en el reconocimiento que distintas producciones realizadas en Jalisco han obtenido dentro de la industria cinematográfica nacional. Seis obras incluidas en el catálogo están nominadas al Ariel 68, correspondiente a 2026, y acumulan 11 nominaciones en distintas categorías. Se trata de Brigada 2045, Soy Frankelda, Las Mutaciones, La Eterna Adolescente, Teatro Secreto y Una Torreta en Llamas.

A este reconocimiento se suma la presencia de cuatro producciones del mismo catálogo en la edición anterior de los premios Ariel. En 2025, La Arriera, Concierto para otras manos, Dolores y La Carretera de los Perros recibieron en conjunto seis nominaciones.

Entre las películas programadas se encuentra La Arriera, dirigida por Isabel Cristina Fregoso, que sigue a Emilia, una adolescente que huye de su hogar disfrazada de arriero en la Jalisco de la década de 1930 para buscar a su padre biológico y encontrar su propia libertad. El largometraje fue nominado al Ariel 67 por Mejor Fotografía, Mejor Vestuario y Mejor Revelación Actoral.

También forma parte de la temporada Concierto para otras manos, documental dirigido por Ernesto González Díaz, que narra la relación entre David, quien sueña con convertirse en pianista, y su padre José Luis, reconocido pianista y compositor. La historia acompaña el camino de ambos hasta el estreno de un concierto compuesto especialmente para David. La película fue nominada al Ariel 67 como Mejor Largometraje Documental.

La programación incluye además Sobre las Olas, de Horacio Alcalá, una ficción filmada en Los Altos de Jalisco y el Lago de Chapala que sigue a dos mujeres atrapadas en la atmósfera de una isla ficticia donde los límites entre la realidad y la imaginación comienzan a confundirse.

Uno de los títulos destacados de la temporada es Soy Frankelda, dirigida por Arturo Ambriz y Rodolfo (Roy) Ambriz, una película de animación en stop-motion ambientada en el México del siglo XIX. La historia sigue a Frankelda, una escritora de relatos fantásticos y sombríos que viaja a un universo surgido de su propia mente. La producción de Cinema Fantasma está nominada al Ariel 68 en las categorías de Mejor Largometraje de Animación y Mejores Efectos Visuales.

Otro de los documentales presentes es Brigada 2045, de Olivia Luengas Magaña, que sigue a un grupo de brigadistas forestales de la zona de Zapopan mientras enfrenta incendios cada vez más intensos en un contexto marcado por la crisis climática. La cinta cuenta con tres nominaciones al Ariel 68: Mejor Sonido, Mejor Música Original y Mejor Largometraje Documental.

La temporada también presenta historias centradas en los vínculos familiares y la memoria. Después, dirigida por Sofía Gómez Córdova, sigue a Carmen, una mujer que enfrenta la muerte inexplicable de su hijo durante un viaje a la playa y que, en medio del duelo, comienza a descubrir secretos que él guardaba y otros que ella misma había aprendido a ocultar.

Por su parte, La Eterna Adolescente, de Eduardo Esquivel, reúne a tres hermanos en Guadalajara durante una Navidad marcada por la melancolía y el recuerdo de la ausencia de su hermana menor. La película recibió dos nominaciones al Ariel 68, por Mejor Coactuación Femenina para Ruth Ramos y Mejor Actriz para Emma Dib.

Otro de los largometrajes de ficción es Las Mutaciones, dirigido por Jorge Ramírez-Suárez y basado en la novela homónima de Jorge Comensal. La historia sigue a Raúl, un abogado que pierde la lengua y la capacidad de hablar después de una cirugía de urgencia, situación que obliga a su familia a encontrar nuevas formas de comunicación. La cinta cuenta con nominaciones al Ariel 68 por Mejor Guion Adaptado y Mejor Actriz.

La cartelera se complementa con Dos Estaciones, de Juan Pablo González, ambientada en Los Altos de Jalisco y centrada en María García, heredera de una fábrica de tequila que intenta mantenerla a flote frente al dominio de las corporaciones extranjeras. A su historia se suma la llegada de Rafaela, una joven administradora cuya presencia modifica la dinámica de la empresa y de su propietaria.

En el apartado de cortometrajes se encuentra Teatro Secreto, dirigido por Diego Martínez Gutiérrez, una pieza de animación en la que una mujer es absorbida por un teatrino mágico que cobra vida y la lleva al interior de un sueño. La producción está nominada al Ariel 68 como Mejor Cortometraje de Animación.

También se proyectará el documental El buzo que se quedó en tierra, de Diana Castro Cabrera y Magali Espinosa Ortega, que retrata a Don Toño, un exbuzo que tuvo que abandonar su vida bajo el mar por órdenes médicas y que ahora enfrenta una nueva rutina en tierra mientras mantiene viva su conexión con el océano y su familia.

Finalmente, Una Torreta en Llamas, de Humberto Flores Jáuregui, presenta la historia de un soldado herido que es rescatado por una campesina y su nieta, quienes deciden ocultarlo en su rancho en las montañas. El cortometraje de ficción está nominado al Ariel 68 como Mejor Cortometraje de Ficción.

Con esta segunda temporada, Cine Hecho en Jalisco busca acercar al público a una muestra de la producción cinematográfica vinculada con el estado y ampliar el acceso a obras que han encontrado reconocimiento en festivales y premios nacionales. La programación permanecerá disponible hasta el 30 de agosto, con entrada libre en todas las funciones.