IMSS Jalisco inaugura Sala de Lactancia para trabajadoras y derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco inauguró una nueva Sala de Lactancia en las instalaciones de la Delegación estatal, con el objetivo de ofrecer un espacio digno, privado, seguro e higiénico para la extracción y conservación de leche materna.

La jefa del Departamento de Prestaciones Sociales del IMSS, Aide Carolina Hernández Alcaraz, explicó que el proyecto fue impulsado por la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales para brindar a las madres trabajadoras un lugar adecuado y confortable que les permita continuar con la lactancia durante su jornada laboral.

El espacio no será exclusivo para el personal de la Representación Estatal, pues también podrá ser utilizado por trabajadoras del núcleo del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), así como por derechohabientes y usuarias que acudan a las oficinas delegacionales y necesiten alimentar a sus hijas e hijos o realizar la extracción de leche materna.

El IMSS Jalisco señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer el bienestar de las familias y promover una cultura institucional más humana y socialmente responsable.

La Sala de Lactancia brindará servicio de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas.