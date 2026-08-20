“Luvina”: Un acto de resistencia

La literatura discurre de lo noble a lo trágico. En este extremo, que se cruza a la menor provocación, “Luvina” llega a su trigésimo onomástico después de atravesar las vicisitudes más agrestes e infames, donde la falta de presupuesto o la tentativa de pasar a formato digital y no impreso fueron parte de la iracunda resistencia por seguir adelante ante cualquier contrariedad.

Revista Luvina celebra 30 aniversario

Al llegar a estas tres décadas de existencia y con su edición 123 en los anaqueles, “Luvina” se prepara para el festejo absoluto, cuyo punto álgido yace en la buena nueva de que todo el catálogo completo de la revista ya puede consultarse a través de su página web, desde el primer número, editado en enero de 1996.

Las cerezas extras de la celebración involucran a espacios como la Librería Carlos Fuentes, el Auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el Foro LARVA y el CUSur de Zapotlán el Grande, con la participación de escritores como Hiram Ruvalcaba (que acaba de ser incluido por la FIL Guadalajara en su selección “26 en el 26”, escritores de hasta 40 años “cuyas obras amplían los horizontes de la novela contemporánea en nuestro idioma”), el desfachatado poeta José Eugenio Sánchez y la escritora y académica Teresa González Arce, entre otros. Además, se tendrá la premiación del Concurso XVI Luvina Joven, que coordina la poeta Paola Llamas Dinero.

Para presentar todas las actividades en torno a “Luvina” y sus 30 años de vida, se organizó una rueda de prensa en las instalaciones de la Librería Carlos Fuentes, con la presencia del poeta Víctor Ortiz Partida, la coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, Virginia Guardado Valdez, y la escritora Silvia Eugenia Castillero, quien llegó a la dirección de “Luvina” cuando la revista literaria ya llevaba ocho años editándose, tras el paso de Francisco Arvizu Hughes y César López Cuadras (1951-2013).

Alguna vez Juan Rulfo escribió: “De los cerros altos del sur, el de Luvina es el más alto y el más pedregoso”. Pues bien, de las revistas literarias de la actualidad, “Luvina” es la más espigada y la más entrañable, porque ha sabido, con gallardía, torear cualquier toro de mal augurio y aguantar sus titánicas embestidas.

“Luvina” es una revista de publicación trimestral que siempre edita textos inéditos y se distribuye en puestos de periódicos de Guadalajara, la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, la Librería Carlos Fuentes y diversas librerías comerciales.

Revista Luvina celebra 30 aniversario

Las actividades por los 30 años de “Luvina” son las siguientes: