Recibe Tlajomulco exposición de momias de Encarnación de Díaz

Por primera vez, Tlajomulco alberga una exposición itinerante con ejemplares del Museo de las Ánimas de Encarnación de Díaz, conocido como La Chona, en una muestra que acerca al municipio parte de la historia y las tradiciones de esa región de Jalisco.

La exposición se instaló en la Casa de la Cultura Francisco Sánchez Flores y permanecerá abierta al público del 5 al 27 de octubre, con acceso gratuito para personas de todas las edades.

Durante la inauguración, la presidenta municipal de Encarnación de Díaz, Erika Adriana Cuevas, destacó la colaboración entre ambos municipios y extendió la invitación para conocer el museo que resguarda más de 30 cuerpos.

“De verdad estoy muy agradecida. Gracias a todo el equipo de trabajo del Gobierno de Tlajomulco. Denle un abrazo fuerte a su presidente Quirino; gracias por hacer equipo con la Chona y hacer hermandad, porque solamente así se logran grandes cambios. Y decirles que la Chona los espera con los brazos abiertos, que sí, en Jalisco, el único museo de momias lo tenemos en la Chona”, expresa.

La regidora y presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura e Identidad Tlajomulquense, María Concepción García Contreras, señaló que el intercambio cultural permite acercar a los habitantes la historia y patrimonio de otros municipios del estado.

“A la gente, que disfrute este evento, porque justamente es para esto, para que conozcan más de la Chona, para que puedan ver la riqueza cultural que tenemos en nuestro estado, porque la Chona y Tlajomulco son de Jalisco”, indica.

Por su parte, la directora de Cultura de Tlajomulco, Fabiola Serratos, consideró que la muestra representa un precedente para futuros intercambios entre ambos municipios.

“Esto va a quedar como un momento histórico para nuestro municipio y esperamos que este sea el primero de muchos encuentros que tengamos. También nosotros, como municipio, tenemos un bagaje cultural muy amplio que ofrecer a Encarnación de Díaz”, sostiene.

De acuerdo con la información de la exposición, las momias que forman parte del acervo del Museo de las Ánimas conservan historias relacionadas con la vida y el contexto social de Jalisco durante la Guerra Cristera, por lo que la muestra permite aproximarse a un periodo de la historia local a través de los restos humanos conservados.

La exposición puede visitarse en la Casa de la Cultura Francisco Sánchez Flores hasta el 27 de octubre, con entrada gratuita.