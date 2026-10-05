Promueven con firmas una comparecencia pública para que se explique crisis del agua sucia

Imagen de la plataforma Fílmale del IEPC, donde se indica el porcentaje de firmas reunidas.

Una iniciativa ciudadana ha reunido ya 10 mil 792 firmas hasta este lunes, en la que se solicita la comparecencia pública del Gobierno de Jalisco y del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la crisis de agua sucia que se vive en diversas colonias de la ciudad.

El mecanismo está activo en “Fírmale”, la plataforma del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) llamado “comparecencia pública”, en el que se permite que cualquier ciudadano ponga su firma y apoye la rendición de cuentas sobre determinados actos de gobierno.

En este caso, la comparecencia pública tenía la meta de reunir 8 mil 349 firmas y ya sobrepasó esa cifra, pues hasta el lunes 5 de octubre a las 16.35 horas, el mecanismo tenía 10 mil 792 rúbricas. Esta cifra representa 129% de cumplimiento de la meta.

La solicitud popular explica que se pide la comparecencia de las máximas autoridades en la entidad en materia de agua, para que expliquen a la población las causas y responsabilidades del agua sucia, los riesgos y consecuencias para la salud de la población; las acciones, medidas y soluciones que se implementarán para garantizar el suministro de agua limpia, suficiente y continua.

También se exige que las autoridades estatales expliquen el planeamiento de una eventual asociación público-privada propuesta por el gobierno del estado incluyendo sus objetivos, alcances, riesgos y beneficios que representa para el estado, la población y los particulares participantes.

Una vez que ya se cumplió con el requisito de firmas, los promotores de la comparecencia pública deben presentar formalmente la petición ante el IEPC, para su revisión. El siguiente paso es enviar las firmas al INE para su validación.

Tras certificarse las firmas, la solicitud se transfiere al Consejo de Participación Ciudadana y popular para la Gobernanza, donde se dará el visto bueno final.