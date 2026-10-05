Jalisco

El certamen está dirigido a músicos de 12 a 29 años; el primer lugar recibirá 10 mil pesos, abrirá el próximo TlaqueFest y viajará a Colombia para representar al municipio.

Convoca Tlaquepaque a bandas emergentes al primer concurso TlaqueSuena

Por Ricardo Gómez

Bandas emergentes de San Pedro Tlaquepaque podrán participar en la primera edición de “TlaqueSuena”, concurso organizado por el Instituto de la Juventud del municipio para abrir un espacio a proyectos musicales que todavía no cuentan con contrato discográfico ni material producido.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años, residentes de Tlaquepaque y pertenecientes a bandas de cualquier género musical, entre ellos rock y ska. El registro es gratuito y permanecerá abierto hasta el 23 de octubre.

Para participar, las agrupaciones deberán acreditar su residencia en el municipio y enviar material de algún ensayo para mostrar su propuesta musical. El registro puede realizarse mediante el código QR disponible en las redes sociales del Instituto de la Juventud y del Gobierno de Tlaquepaque.

El director del Instituto de la Juventud, Leonardo Gómez Castro, explicó que la iniciativa surgió a partir de la respuesta que tuvo TlaqueFest y de la necesidad expresada por agrupaciones locales de contar con más espacios para presentar sus proyectos.

La final se realizará el 8 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza de las Ciudades Hermanas, ubicada sobre el bulevar Marcelino García Barragán, frente a Pila Seca, donde se elegirá a la banda ganadora.

El primer lugar recibirá un premio de 10 mil pesos y el segundo lugar obtendrá 5 mil pesos. Además, la agrupación ganadora podrá abrir la próxima edición de TlaqueFest y representará a Tlaquepaque en el Carnaval de Negros y Blancos, que se realizará el 2 y 3 de enero en Colombia, con los gastos de viaje cubiertos.

Gómez Castro llamó a las juventudes del municipio a participar y aprovechar las posibilidades que ofrece el concurso para dar mayor difusión a sus proyectos musicales.

“Invitamos a todas las juventudes de San Pedro Tlaquepaque a que sean partícipes de este primer concurso de bandas emergentes y aprovechen los premios y las oportunidades que está brindando este evento”, indica.

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