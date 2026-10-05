Suma Zapopan Sendero Seguro en Balcones del Sol

El Jardín de Niños Guillermo Chávez Vega, ubicado en la colonia Balcones del Sol, se incorporó a la estrategia Senderos Seguros de Zapopan, con una intervención enfocada en mejorar los trayectos que realizan diariamente niñas, niños y familias hacia el plantel.

Se trata del Sendero Seguro número 52 implementado por el municipio. Entre los trabajos realizados se encuentran la poda de árboles, un estudio de movilidad y su respectivo balizamiento, instalación de señalética, pintura de banquetas interactivas, reparación de luminarias y la creación de un mural.

El plantel forma parte desde 2024 del programa Escuela con Estrella y ahora se suma a esta estrategia, que inició en 2018 con intervenciones en planteles de educación superior y posteriormente se extendió a escuelas de distintos niveles.

La coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, señaló que las acciones no se limitan a mejorar la imagen de las escuelas, sino que también contemplan el entorno urbano por el que transita la comunidad escolar.

“Desde el Gobierno de Zapopan estamos trabajando en conjunto con el Presidente Juan José Frangie, no solo para arreglar y hacer más bonitas las escuelas para que las niñas y niños se sientan mejor, sino para hacer que toda la ciudad cada vez esté más bonita”, expresa.

Por su parte, la directora del Jardín de Niños Guillermo Chávez, Luz Gabriela Cárdenas Vázquez, destacó que la intervención también involucra a las familias y a la comunidad que utiliza las calles alrededor del plantel.

“Con Sendero Seguro damos un paso más en este proceso de cambio. Ese espacio no solamente cambia el entorno de nuestra escuela, también nos recuerda que cuando autoridades, familias y comunidad educativa trabajamos juntos podemos lograr cambios que verdaderamente hagan la diferencia”, señala.

La intervención forma parte de las acciones que el municipio reporta en la zona sur de Zapopan, donde también se han desarrollado proyectos como la Unidad Deportiva Balcones del Sol, el Centro Cultural Paraísos del Colli, la Plaza Pública Paraísos del Colli, el Hospitalito Sur, la Colmena Miramar y el Centro de Autismo Sur.

En esta zona también se encuentra en proceso el Gran Parque Zapopan Sur. De acuerdo con el gobierno municipal, las obras e infraestructura desarrolladas en este sector representan una inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos.