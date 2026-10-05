Llevará Tlajomulco mastografías y servicios de salud a dos comunidades

La tercera jornada “Tu salud siempre primero” se realizará este martes 6 de octubre en Tlajomulco, con servicios médicos que incluyen mastografías, vacunación, exámenes de la vista, consultas dentales, nutricionales, de fisioterapia y psicología, además de atención podológica.

La actividad es organizada por el Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense (IMMT), con la participación del Centro de Salud Región 12 de Tlajomulco, el DIF municipal y el área de Cercanía y Corresponsabilidad Social.

La jornada también contará con el apoyo del programa Ruta X Tlajo, que llevará distintos servicios y apoyará en la aplicación de vacunas para completar esquemas de vacunación.

Ana Mayela Rodríguez, directora del IMMT, señaló que uno de los temas centrales de estas jornadas es promover que las mujeres también atiendan su propia salud, particularmente ante las responsabilidades familiares que suelen asumir.

“Y, sobre todo, esa conciencia del autocuidado. Voy a hacer mucho énfasis en el autocuidado porque, como mujeres, ponemos como prioridad muchas cosas, pero la salud personal jamás. Entonces, si queremos estar bien para nuestra familia, tenemos que iniciar por nosotras mismas”, explica.

La funcionaria relató que durante la jornada anterior una mujer acudió a realizarse estudios después de presentar algunos síntomas y, de acuerdo con su testimonio, la revisión permitió detectar algunas alteraciones.

“De hecho, de la jornada pasada, una señora que acudió tenía síntomas, iba a checarse y le mencionaron que se hiciera su estudio y, efectivamente, encontraron unas bolitas ahí. Dice que, gracias a que se enteró de que teníamos en Tlajomulco esta jornada, pudo prevenir algo que el día de mañana a lo mejor ya no podía tener una solución. Está muy contenta y agradecida, y justo ella y más personas van a acudir a ser parte de esta campaña para decir que sí, efectivamente, la prevención salva vidas”, señala.

Los servicios estarán disponibles nuevamente el 12 de octubre en Santa Cruz del Valle, donde se llevará la misma oferta de atención.

La jornada se realiza en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y busca acercar estudios y consultas a las comunidades, con énfasis en la detección oportuna y el autocuidado.