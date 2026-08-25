Lemus llama a convertir resultados del ICU del IMCO en acciones para Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, llamó a convertir los resultados del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 en una agenda de acciones para mantener y elevar la competitividad del estado, luego de que el Área Metropolitana de Guadalajara se ubicara en el segundo lugar nacional y Jalisco colocara a Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán entre las tres ciudades mejor posicionadas de sus respectivas categorías.

Ante el diagnóstico presentado por Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Lemus destacó que la innovación y la generación de patentes son resultados que deben acompañarse de condiciones que permitan que las empresas continúen llegando y creciendo en Jalisco.

El mandatario puso como ejemplo una conversación que sostuvo con un empresario de Taiwán interesado en ampliar sus inversiones en el estado. De acuerdo con Lemus, el empresario le planteó tres condiciones para continuar invirtiendo: agua, energía y talento.

“Uno, agua; dos, energía; tres, talento”, relató el gobernador al referirse a la conversación.

En materia de agua, Lemus señaló como uno de los proyectos prioritarios el acueducto sustituto Guadalajara-Chapala, con una inversión estimada de alrededor de 10 mil millones de pesos. Explicó que la obra forma parte de las alternativas que se analizan para fortalecer el abasto de agua en la entidad.

También habló de la necesidad de ampliar la infraestructura energética para acompañar el crecimiento industrial. Adelantó que Jalisco trabaja en el proyecto de una planta de ciclo combinado de mil megawatts, desarrollada en dos etapas de 500 megawatts cada una, mediante un esquema de asociación público-privada.

En infraestructura carretera, el gobernador explicó que su administración busca impulsar nuevos proyectos mediante el modelo de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO), entre ellos obras en los accesos carreteros a Saltillo y López Mateos.

Lemus también destacó el proyecto de ampliación de la infraestructura del aeropuerto hacia el corredor industrial de El Salto, con una obra que contempla vialidades, banquetas, electromovilidad, ciclovía y arbolado.

Pablo Lemus destaca competitividad de Jalisco tras resultados del ICU 2026 del IMCO

El talento como ventaja

El gobernador vinculó directamente el desempeño de Jalisco en materia de patentes con el trabajo realizado junto con las universidades y el fortalecimiento de la formación de talento especializado.

Recordó que una de las apuestas de su administración ha sido desarrollar programas educativos vinculados con las necesidades económicas de cada región, de manera que la formación profesional responda a las vocaciones productivas locales.

“Es muy bueno que estemos en primer lugar de patentes, créanme. Es algo que trabajamos muchísimo con las universidades”, afirmó.

En ese sentido, destacó la incorporación de herramientas digitales y tecnológicas en las escuelas del estado, así como la formación en robótica, ciencia e innovación.

También anunció que Jalisco tendrá en octubre el primer centro nacional de diseño de semiconductores, proyecto con el que, dijo, se busca que los jóvenes no solamente encuentren empleo en la industria electrónica, sino que puedan desarrollar tecnología, generar patentes y crear sus propias empresas.

La visión, explicó, es pasar de atraer grandes compañías a generar también empresas de base tecnológica desde Jalisco.

De los resultados a las decisiones

Ante el resultado del ICU, Lemus pidió que el diagnóstico no quede únicamente como una fotografía de la situación actual, sino que sirva para definir acciones concretas.

Por ello, pidió a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, encabezada por Cynthia Cantero Pacheco, dar seguimiento a los indicadores nacionales y establecer una ruta para mejorar aquellos en los que Jalisco todavía enfrenta retos, particularmente el relacionado con impartición de justicia.

“Tenemos que pasar a la acción”, planteó el gobernador.

Propuso además que en aproximadamente un mes o mes y medio se realice una nueva reunión con representantes de los sectores estratégicos para presentar proyectos y propuestas concretas, con la posibilidad de convocar nuevamente a Valeria Moy para evaluar los avances.

Para Lemus, mantener la competitividad requiere una visión compartida entre gobiernos municipales, Gobierno del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, empresas, universidades y medios de comunicación.

“Tenemos que tener una visión de Estado”, sostuvo.

El gobernador cerró con una meta que definió como el objetivo de largo plazo para la entidad: convertir a Jalisco en “el oasis de las inversiones”, no sólo de México, sino de América Latina.