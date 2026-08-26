Vero Delgadillo defiende una ciudad accesible y activa pensada para las personas

La recuperación de espacios públicos, el acceso a una vivienda adecuada y un sistema de cuidados que fortalezca la vida comunitaria deben formar parte de una visión de ciudad que coloque a las personas al centro, afirmó la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, durante la inauguración de Hábitat LATAM Guadalajara 2026 “La Ciudad Nuestro Hogar”.

Vero Delgadillo en Hábitat LATAM

En el encuentro, organizado por la Universidad de Guadalajara, Delgadillo destacó la importancia de repensar la arquitectura y el desarrollo urbano desde las necesidades de quienes habitan las ciudades. En este contexto, reconoció la trayectoria y aportaciones de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, quien fue distinguida durante la ceremonia por su trabajo en favor de un diseño arquitectónico con enfoque social.

“La galardonada de hoy ha revolucionado la arquitectura al entenderla no como un ejercicio estético aislado, sino como una forma primaria de cuidado y justicia social”.

La presidenta tapatía agregó que el trabajo de Bilbao demuestra que el diseño de las ciudades debe partir de las comunidades y de las distintas maneras en que las personas habitan y se relacionan con su territorio.

“Su trabajo demuestra que el diseño debe centrarse en la comunidad y en las infinitas formas en que la gente habita su territorio. Valores que también hemos integrado en la visión de ciudad que tenemos para Guadalajara”, destacó.

Delgadillo señaló que esta visión también se refleja en las políticas impulsadas desde el gobierno municipal, entre ellas Vivienda para Vivir Bien, una estrategia integral que contempla ocho líneas de acción para acercar a las y los tapatíos a sus familias, centros de trabajo, espacios educativos y servicios públicos.

Entre las acciones se encuentran la actualización de instrumentos urbanos, programas de desdoblamiento de vivienda, impulso a vivienda económica y media, así como estrategias para repoblar zonas como el Centro Histórico.

A ello se suma el Apoyo de Renta para Jóvenes, que entrega tres mil pesos mensuales a personas de entre 18 y 30 años que estudian o trabajan en Guadalajara, con el objetivo de facilitar que puedan vivir cerca de sus centros de estudio o empleo.

La presidenta municipal sostuvo que la construcción de una ciudad más cercana también implica recuperar calles, parques, unidades deportivas y otros espacios públicos, además de mejorar los servicios para hacer de Guadalajara una ciudad más accesible y activa.

Vero Delgadillo en Hábitat LATAM

Un espacio para repensar las ciudades

Hábitat LATAM 2026 es un encuentro coordinado con ONU-Hábitat que reúne a representantes de la academia, gobiernos, sector privado y sociedad para analizar los desafíos urbanos de América Latina, particularmente los relacionados con la vivienda y el desarrollo sostenible.

La edición Guadalajara 2026 tiene como eje la vivienda y contempla diversas actividades para generar diálogo y debate en torno a las condiciones necesarias para construir ciudades más habitables y con mayor bienestar.

El encuentro se desarrolla durante varios días, con actividades programadas en torno a la reflexión, el intercambio de experiencias y la generación de propuestas sobre el futuro urbano de América Latina.

Durante la inauguración también se entregaron reconocimientos en las categorías Ciudad y Persona. En la primera, Medellín, Colombia, fue reconocida por su proceso de transformación urbana con enfoque social.

En la categoría Persona fueron reconocidos el líder social uruguayo Enrique Cal y la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, por sus aportaciones al acceso a una vivienda digna y al diseño arquitectónico con perspectiva de justicia social, respectivamente.

Además, especialistas y la Universidad de Guadalajara firmaron un acuerdo de colaboración para continuar con proyectos relacionados con el desarrollo sustentable y el enfoque social de las ciudades.

En la ceremonia estuvieron presentes Salvador Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco; la diputada Valeria Ávila, en representación del Congreso del Estado de Jalisco; José Luis Álvarez Pulido, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan.