Diputados aceptan que Observatorio Ciudadano revise su trabajo

Los coordinadores parlamentarios José Luis Tostado (MC) y Miguel de la Rosa (Morena) dialogan durante la presentación del reporte de evaluación del Congreso.

Seis legisladores locales acudieron a presenciar la presentación del informe Congreso Cómo Vamos, el primer balance de resultados de la 64 Legislatura de Jalisco, realizado por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos.

El coordinador de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa, expresó que el trabajo de los 38 legisladores debe ser sometido a revisión para saber en qué se avanza y cuáles pendientes deben resolverse.

“Es importante que nosotros como Congreso y como servidores públicos nos acerquemos a escuchar los resultados de las evaluaciones que se realizan desde la ciudadanía y desde las organizaciones de la sociedad civil, para tener un punto de vista diferente y crítico sobre el trabajo del Congreso y, a partir de ahí, como retroalimentación, llevárnoslo para hacer los ajustes que resulten necesarios para cumplir de manera adecuada la responsabilidad que nos ha confiado la ciudadanía”, expresó.

El legislador Enrique Velázquez, quien ha sido tres veces diputado local, dijo que la evaluación del trabajo de un legislador debe ir más allá del tema de cifras. Dijo que más que saber cuántas iniciativas de reforma a leyes se han presentado y cuántas se han aprobado, tiene que hacerse un trabajo que indique la calidad de los dictámenes que se aprueban.

“Creo que es un buen análisis y creo que se pueden hacer otras cosas que puedan comparar no únicamente cuántas mujeres han sido presidentas de la Jucopo (Junta de Coordinación Política) y si no lo son, eso puede calificarse como un retroceso, sino más bien, como Congreso, hombres y mujeres y todas las personas que formamos parte del Congreso, (evaluar) si podemos llegar a acuerdos y en qué sí y en que no, porque también es cierto que no vamos a pensar igual, porque pensar igual es igual a no pensar. Por eso, creo que pensar que, si las iniciativas se aprobaron o no es un éxito o un fracaso, es subjetivo”, dijo.

El director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, resaltó que la representación de un diputado es una base que no tiene un alcalde o un gobernador. “Algunas personas no saben a quien recurrir para resolver sus problemas. Del agua a la tenencia de la tierra, de la seguridad a los despojos que están a la orden del día; el signo más alto de la degradación del estado de derecho: cualquiera se queda con la propiedad de otro sin tener a quien recurrir y no necesitamos señalar culpables, necesitamos asumir responsabilidades”, les dijo a los legisladores presentes en la presentación del reporte.