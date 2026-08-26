Reconocen 64 años de trayectoria de Marco Aurelio Hernández en la 29 Muestra Estatal de Teatro

Entre aplausos, recuerdos y muestras de cariño de familiares, amigos y integrantes de la comunidad teatral, la Secretaría de Cultura de Jalisco rindió homenaje al actor Marco Aurelio Hernández por sus 64 años de trayectoria, en el marco de la programación de la 29 Muestra Estatal de Teatro (MET).

Reconocen más de seis décadas de trayectoria de Marco Aurelio Hernández en el marco de la 29 Muestra Estatal de Teatro (DANAE KOTSIRAS)

La celebración tuvo lugar en el Edificio Arroniz, donde distintas generaciones de artistas se reunieron para reconocer la vida artística de una de las figuras entrañables del teatro jalisciense. La ceremonia estuvo acompañada por la música de la Rondalla Voces del Alma y por un recorrido audiovisual que permitió recordar distintas etapas de la carrera del actor.

Nacido el 27 de febrero de 1941, Hernández debutó el 21 de septiembre de 1962 con “El comprador de horas”, de José María Pemán, bajo la dirección de David Zumaya. Un año después formó parte de la primera compañía titular del Teatro Experimental de Jalisco, institución desde la que comenzó una trayectoria que lo llevaría a participar en numerosas producciones teatrales, además de incursionar en televisión y cine.

Reconocen más de seis décadas de trayectoria de Marco Aurelio Hernández en el marco de la 29 Muestra Estatal de Teatro (DANAE KOTSIRAS)

Durante el homenaje se proyectaron fotografías y videos de diferentes momentos de su carrera, acompañados por testimonios de compañeras y compañeros de profesión que han compartido con él distintas etapas de su camino artístico.

Como parte de la ceremonia, Guillermo Covarrubias, jefe de Teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, entregó a Hernández un reconocimiento por parte de la dependencia, en el que se destacó su pasión, rigor y talento, así como su contribución a la historia del teatro en Jalisco.

Reconocen más de seis décadas de trayectoria de Marco Aurelio Hernández en el marco de la 29 Muestra Estatal de Teatro (DANAE KOTSIRAS)

La Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara también reconoció su trayectoria como actor y su aportación al arte escénico.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el propio Marco Aurelio Hernández tomó la palabra para compartir recuerdos de sus años sobre los escenarios y agradecer las muestras de cariño de familiares, amigos y colegas. En su intervención evocó a directores, actores y actrices que fueron importantes en su formación, además de algunas experiencias que marcaron su carrera.

Reconocen más de seis décadas de trayectoria de Marco Aurelio Hernández en el marco de la 29 Muestra Estatal de Teatro (DANAE KOTSIRAS)

Entre las anécdotas recordó una de sus giras por municipios de Jalisco y el encuentro con una espectadora que siguió con entusiasmo una de sus funciones. El relato sirvió para destacar el vínculo que, a lo largo de más de seis décadas, se ha construido entre quienes hacen teatro y el público que da sentido a cada función.

El homenaje concluyó entre aplausos y muestras de afecto, rodeado por familiares, amigos, colegas y nuevas generaciones de artistas. La celebración reconoció así una trayectoria de 64 años y una vida dedicada al teatro, al encuentro con el público y a la construcción de la historia escénica de Jalisco.