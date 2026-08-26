Somos México, pero sin excesos

Gilberto Bátiz (Daniel Augusto)

Ningún partido puede presentarse como si hablara en nombre de todo el país. Bajo esa premisa, el proyecto del magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz, propone confirmar la decisión del INE para que Somos México cambie su nombre. La objeción no es por utilizar la palabra “México”, sino por unirla con “Somos”, una expresión que puede transmitir la idea de que esa fuerza política representa a toda la nación.

El proyecto también advierte que su emblema y el uso del color rosa podrían confundirse con los de partidos locales ya registrados como son: Fuerza por México Tlaxcala, Fuerza por México Baja California Sur y Fuerza por México Puebla.

Si el pleno de la Sala Superior lo aprueba, el INE tendrá 24 horas para procesar esta decisión.

Ya se había advertido que en el partido en cuestión este asunto parece haberse tomado sin el sentido de urgencia necesario y podrían no contar en este3 momento con alternativa a nombre y logo.

El calendario Fake

Este martes nos despertamos con un calendario que, se decía, mostraba las fechas en que se daría a conocer a los coordinadores de la 4T en cada uno de los estados que vivirán elecciones para gobernador durante el próximo año.

Los estados de Campeche y Aguascalientes aparecieron marcados, correctamente, para este martes 25 de agosto. Pero en cuanto al resto de la agenda, Citlalli salió a desmentir las pretendidas “fechas oficiales” y señaló que los tiempos del partido no se ven reflejados en ella. “No caigamos en rumores ni compartamos información sin verificar”, señaló en redes, en lo que pareció una comunicación interna.

En cualquier caso, no fue del todo falsa la agenda. Más bien se les filtró

Vertientes del caso Sinaloa

Graciela Domínguez Nava, flamante gobernadora y, según lo indicado, quien habrá de terminar el difícil sexenio en Sinaloa, es una política con una trayectoria de izquierda, sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y con ligas en movimientos de pescadores y del movimiento de familias desplazadas por la construcción de la presa Picachos.

Se convierte en gobernadora, algo que ya había trazado en su mente, aunque lo había pensado por la vía del voto. Hace más de un mes había solicitado licencia a su cargo de legisladora para competir por la coordinación estatal de la 4T (y, en la práctica, la candidatura morenista 2027).

En la encuesta de Crónica elaborada en junio, su nombre ya había aparecido entre los aspirantes a coordinar la 4T sinaloense, pero en un lejano tercer lugar de preferencias, muy atrás de la puntera Imelda Castro.

Y justamente su relación con Castro habrá de ser un factor importante en el futuro del Movimiento de Regeneración Nacional, esto en un estado donde la insatisfacción ciudadana con sus gobiernos es claramente palpable en ese tipo de mediciones estadísticas.

Nueva estrategia con Geraldinita

Geraldine Ponce comenzó el reparto de muñequitas con su imagen en su campaña en Nayarit. La alcaldesa de Tepic mostró estas artesanías en sus redes sociales y pidió quienes asisten a sus reuniones y asambleas que lleven a sus niñas parea que se lleven su Geraldinita.

Va con el mensaje “las niñas de Nayarit podemos llevar hasta donde queramos”.

Falta poco para saber si Ponce alcanza la meta que se trazó.