El pop es un género musical exitoso en todo el mundo.

El más claro ejemplo sería el pop que llegó desde Corea, llamado K-Pop. Todo un suceso, indudablemente. Y es que pop es una abreviatura de popular.

Ritmos conectados al corazón, con melodías pegajosas y coros repetitivos, fáciles de quedarse en la mente para cantar una y otra vez.

Dentro de este género musical existe el pop comercial, pero también el pop alternativo, que puede llegar igualmente a los primeros lugares de popularidad.

Y en Guanatos también se cuecen habas. Maná, Belanova, Siddhartha, Paty Cantú, son algunos exitosos ejemplos.

A continuación, les presentamos una propuesta desarrollada en Guadalajara de pop alternativo.

Rod Hilfer

Rod Hilfer debuta con “FLOAT”, el inicio de una propuesta de pop alternativo pensada para convertir cada show en una experiencia cinematográfica inmersiva.

El lanzamiento en plataformas musicales fue el 31 de julio.

Compositor, músico y coproductor mexicano, Rod Hilfer presenta “FLOAT”, el primer sencillo de un proyecto de varias canciones de pop alternativo que combina producción cinematográfica, elementos electrónicos y una voz grave de amplio rango que se convierte en el sello distintivo de su propuesta artística.

Su historia musical comenzó a los 12 años, cuando inició el estudio de distintos instrumentos, desarrolló su técnica vocal y descubrió la composición como una forma de expresión.

Esa preparación lo llevó a presentarse en escenarios como el Auditorio Telmex y el Teatro Diana, además de colaborar con destacados músicos y productores como Stefano Vieni y la banda Plastiko.

Sin embargo, la vida lo condujo por un camino diferente.

Durante más de 16 años, Rod construyó empresas enfocadas en comercio electrónico, estrategia digital y desarrollo de marcas, colaborando con firmas internacionales como Hugo Boss, Versace y Moschino, donde se desempeñó como consultor estratégico especializado en crecimiento digital.

Rod Hilfer

Lejos de alejarlo de su vocación artística, esa experiencia terminó por fortalecerla.

“Hoy entiendo que esa etapa fue exactamente la preparación que necesitaba para hacer esto bien. Estoy regresando a la música con más experiencia, más enfoque y más libertad de la que habría tenido antes”.

Un proyecto concebido desde niño y que rinde frutos en este 2026.

Rod Hilfer no presenta únicamente canciones; construye un universo creativo.

Cada lanzamiento formará parte de una narrativa donde la música, la dirección artística, la fotografía, los videoclips y la experiencia en vivo se integran como una sola obra.

Uno de los elementos más distintivos de “FLOAT” es la participación de un productor asiático, cuya visión creativa aporta una identidad sonora única al sencillo.

Esta colaboración imprime una marcada influencia asiática en la producción musical, integrando texturas electrónicas, atmósferas cinematográficas y una sensibilidad contemporánea que dialoga con el pop alternativo occidental.

Rod Hilfer

Diseñado para el escenario

Desde su concepción, el proyecto fue pensado para los conciertos en directo.

Cada canción ha sido creada considerando la experiencia escénica: iluminación, narrativa visual, producción audiovisual y puesta en escena forman parte esencial de la propuesta.

El lanzamiento de “FLOAT” marca el inicio de una nueva propuesta dentro del pop alternativo mexicano, una que apuesta por la autenticidad, la excelencia artística y una visión internacional desde su origen.

Y habrá que seguirle la pista.

Porque en Guanatos, también se cuecen habas… y de vez en cuando, muy buena música nueva.