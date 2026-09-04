BCS comienza a perfilar su futuro partidista

Con una ventaja moderada, Morena encabeza las preferencias electorales rumbo al proceso para renovar la gubernatura de Baja California Sur en 2027. Así lo revela la encuesta de La Crónica de Hoy levantada durante los primeros días de septiembre. El 33 por ciento de los electores prefiere a Morena, el 19 por ciento al PAN y el 6 por ciento al PRI.

Los datos también muestran que el partido en el poder enfrenta un desgaste considerable: empata con el PRI en rechazo ciudadano, ya que el 28 por ciento de los encuestados dijo que nunca votaría por Morena, la misma proporción que rechaza al PRI.

La lucha interna por la candidatura de Morena a la gubernatura está encabezada por Milena Quiroga Romero, con 29 por ciento de preferencias ciudadanas, seguida de Manuel Cota Cárdenas con 21 por ciento y de Christian Agúndez Gómez con 19 por ciento.

Morena ganaría en los tres careos puestos a consideración de los encuestados. El mejor rendimiento electoral lo obtendría Milena Quiroga, quien lograría una ventaja de 10 puntos respecto al segundo lugar, ocupado por el PAN con Francisco Pelayo. Manuel Cota obtendría una ventaja de 7 puntos frente al mismo competidor panista, mientras que Christian Agúndez alcanzaría una diferencia de 4 puntos, prácticamente un empate técnico.

Estos resultados se dan en un contexto en el que el 41 por ciento de los electores señala que el principal problema de Baja California Sur es el agua; el 22 por ciento menciona la inseguridad, la violencia y el crimen organizado; y el 17 por ciento apunta a la infraestructura y la movilidad. El 55 por ciento desaprueba la gestión del actual gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Además, el 44 por ciento de los encuestados considera que el gobierno estatal actual es peor que el anterior, frente al 26 por ciento que lo califica como mejor.

El partidismo favorece a Morena: el 31 por ciento de los ciudadanos se identifica con ese partido, mientras que priístas y panistas se autodefinen solo el 6 por ciento, respectivamente. El 51 por ciento de los electores vive en un hogar donde reciben algún programa social.