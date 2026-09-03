Guadalajara

El Congreso local aprobó también una reforma para que se investigue de oficio la desaparición de una persona, cuando se conozca por cualquier medio

Se aprobó Ley para Prevenir el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes

Por Ignacio Pérez Vega
La diputada Mónica Magaña, subió a la tribuna para explicar las acciones de atención a las víctimas de reclutamiento.

En forma unánime, el Congreso del Estado aprobó en sesión ordinaria el dictamen que crea la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.

La ley permite que el estado cuente con una ruta integral para prevenir y detectar posibles casos de reclutamiento, así como atender y dar seguimiento a menores de 18 años de edad que se encuentren en situación de riesgo o hayan sido víctimas de reclutamiento.

La diputada de MC, Mónica Magaña, autora de la nueva ley, dijo que hay 35 mil casos acreditados de niños de entre 8 y 12 años que han sido forzados para trabajar en el crimen en el país.

“Hoy hemos aprobado en el Congreso de Jalisco una ley única a escala nacional. Hablamos de la Ley para la prevención y la erradicación del reclutamiento forzado infantil. Hablamos de un esfuerzo interinstitucional para que toda la sociedad, para que los gobiernos municipales -los 125 de Jalisco- para que el gobierno del estado, y por supuesto, todas las fuerzas políticas de este estado, nos unamos, coordinados bajo la convicción de que lo mas importante a defender, frente a los grupos criminales que quieren arrebatar a las infancias, que quieren arrebatar el futuro de este país, van a toparse en Jalisco con una comunidad organizada, con instituciones sólidas y con protocolos adecuados para atenderles”, precisó.

La ley define una diferencia entre las víctimas de trata de personas y las víctimas de reclutamiento, para que reciban una atención en materia de salud mental y puedan reintegrarse a la sociedad.

Se prevé también contar con un sistema de datos que permita conocer, identificar, planear y prevenir el reclutamiento, así como brindar asistencia y protección integral a las víctimas.

Por otro lado, durante la misma sesión legislativa, los diputados aprobaron reformas al Código Penal del Estado para establecer que el delito de desaparición forzada sea considerado permanente e imprescriptible y “que se persiga de oficio” cuando la autoridad conozca, por cualquier medio o reporte, de su existencia.

Esta reforma permite que las personas que desaparezcan tendrán el derecho a ser buscadas por las autoridades, aún así no se presente una denuncia ante la Fiscalía Estatal.

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