Aprueban transferir expedientes de transparencia a nuevas autoridades garantes

Con el objetivo de garantizar que los procedimientos en materia de transparencia continúen durante la transición institucional, la Comisión Especial para la Extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) aprobó la transferencia de expedientes activos a las nuevas autoridades garantes correspondientes.

Durante su Sexta Sesión Ordinaria, la Comisión avaló tres acuerdos relacionados con el destino de los archivos que permanecen bajo resguardo de distintas instituciones, en cumplimiento de las nuevas leyes estatales de Transparencia y de Protección de Datos Personales.

Uno de los acuerdos contempla transferir a la Universidad de Guadalajara (UdeG) los expedientes relacionados con la institución que actualmente se encuentran bajo resguardo de la Contraloría del Estado. Esto debido a que, tras las modificaciones legales recientes, la Casa de Estudios se convirtió en su propia autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

De acuerdo con lo aprobado, una parte de estos expedientes ya había sido trasladada previamente, mientras que el nuevo movimiento responde a la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco publicada el pasado 27 de agosto.

La Comisión también aprobó solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) que remita al Instituto Nacional Electoral (INE) los archivos relacionados con partidos políticos que reciben financiamiento público estatal.

En materia laboral, se determinó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón deberá transferir los expedientes sindicales al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con el propósito de que estos asuntos continúen su trámite ante la autoridad competente.

Los tres acuerdos fueron aprobados por unanimidad por las y los integrantes de la Comisión Especial para la Extinción del ITEI.

El proceso de entrega-recepción se deriva del decreto mediante el cual se determinó la extinción del ITEI, publicado el 16 de octubre de 2025. Como parte de este procedimiento, se mantendrá un registro detallado de los movimientos para consulta de la ciudadanía a través del micrositio de la Comisión de Extinción del organismo.

Con estas acciones, la Contraloría del Estado busca garantizar que el traslado de patrimonio y archivos se realice de manera ordenada y que los procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales no se interrumpan durante el proceso de transición hacia el nuevo esquema institucional.