El Congreso rechazó por cuarta vez el derecho de infancias trans a cambiar su acta de nacimiento

Norma López, diputada de Morena. Advierte que podrían darse sanciones a los legisladores que votaron en contra.

Con 20 votos en contra por 13 a favor y una abstención, el Congreso de Jalisco rechazó por cuarta ocasión en menos de dos años el dictamen que reforma la Ley del Registro Civil, en donde se define el procedimiento para que un menor de edad cambie su acta de nacimiento, según su identidad de género autopercibida.

Al no aprobar el derecho de las infancias trans a que se les reconozca su derecho a definir de manera autónoma su propia identidad sexual, el Congreso local incurre en desacato a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que desde 2022 se solicitó que se aprobaran reformas a la Ley del Registro Civil, en el expediente 072/2022.

Quienes rechazaron la reforma fueron los 11 diputados de MC, cuatro del PAN, tres del PRI y dos del PVEM. A favor estaban los legisladores de Morena, tres de Hagamos y dos de Futuro. Y hubo una abstención de la representante del PVEM, Yussara Canales.

La diputada de Morena, Norma López Ramírez, criticó a los diputados “conservadores” de MC y del PAN, ya que argumentan en sus discursos defender los derechos de las infancias, pero no lo hicieron con las infancias trans.

“La protección de niñas, niños y adolescentes no está a capricho de sus ideales retrogradas -por cierto- y lo sostengo- y ahora sí peor que en las filas de Movimiento Ciudadano tienen una diputación de acción afirmativa (que pertenece a la comunidad LGBT -Monserrat Pérez Cisneros) y vota en contra del gremio que dice representar”, expresó.

La legisladora explicó que la SCJN podría aplicar sanciones en contra de los diputados de Jalisco, al rechazar por cuarta vez reconocer el derecho de las infancias trans a su autopercepción de género.

“Lo vuelven a batear, pero esto va a dar pie para que la Corte el siguiente apercibimiento sea la destitución. A ver si así entienden los diputados que no deben estar en contra de la Constitución. No (se va a aplicar sanción económica a los diputados) porque la Corte nos dio cinco días para que dijéramos que es lo que habíamos hecho. Ahora, lo que se le tiene que informar a la Corte -y yo voy a informar a la Corte- que se hizo una modificación al dictamen que se votó, a efecto de dar cumplimiento con la sentencia que nos ha ordenado y quienes votaron en contra”, precisó.

La SCJN le pidió al Congreso local que se reformara la Ley del Registro Civil, para que se establezca un proceso fácil, ágil, informado para todos los que tengan menos de 18 años y quieran cambiar su acta de nacimiento, según como ahora se autoperciben.