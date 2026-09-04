Un México cotidiano en “La vida rápida”, de Gerardo de la Torre

Portada del libro "La vida rápida"

En La vida rápida, Gerardo de la Torre mira a México desde los espacios donde transcurre la vida de todos los días. Sus cuentos llevan al lector a bares, calles, prostíbulos, cabarets, casas lugares de trabajo, fiestas, entre otros; pero también a esos rincones cotidianos en los que suceden conflictos familiares, encuentros, crímenes, violencias y pequeñas historias que podrían pasar inadvertidas.

Los relatos son ficticios, aunque las historias de De la Torre pueden leerse como vivencias de un México reconocible. Las situaciones pertenecen principalmente al siglo pasado, empero, muchas de las circunstancias que enfrentan sus personajes no son ajenas al presente. En sus páginas aparecen personas que trabajan, conviven, se divierten, enfrentan problemas familiares, establecen relaciones, cometen delitos o intentan resolver aquello que tienen frente a ellas.

Cuentos que revelan una sociedad

El lenguaje coloquial aporta a esa sensación de cercanía para aproximar al lector a la manera en que sus personajes hablan y se relacionan. Las conversaciones tienen la naturalidad de intercambios que podrían ocurrir cualquier día en una casa, un bar, lugar de trabajo, en la calle o una reunión. Son diálogos que muestran preocupaciones, opiniones, creencias, conflictos y formas de vincularse que resultan habituales.

La manera de comunicar concede distinguir ambientes y posiciones sociales. La diversidad de personajes amplía ese retrato al incluir jóvenes, vagos, delincuentes, trabajadores, estudiantes, creyentes, profesionistas, obreros, etcétera, cohabitan en las páginas de La vida rápida. Sus voces, experiencias e ideologías no son iguales y representan una sociedad atravesada por diferencias de clase, económicas y de pensamiento.

Las diferencias sociales influyen en las relaciones que establecen los personajes, en aquello a lo que pueden aspirar y en las posibilidades que tienen para encarar los contextos que les toca vivir. El México que se perfila en el libro no es uniforme; está compuesto por personas que ocupan lugares distintos dentro de la sociedad y que descifran su realidad desde perspectivas diferentes.

Personajes marcados por su entorno

En cada cuento, los personajes toman decisiones acordes a las circunstancias que los rodean. Su personalidad, anhelos y la forma en que confrontan cada situación están asociadas con lo que conocen y lo que tienen a su alcance. No actúan desde una realidad idea, lo hacen desde las posibilidades y las limitaciones que les ofrece su entorno social, histórico y político.

Esto no quiere decir que sus acciones sean justificadas por las condiciones en las que viven. De la Torre no absuelve a sus personajes ni presenta sus elecciones como inevitables. Su enfoque se concentra en reflejar los aspectos personales y sociales que pueden conducirlos hacia determinadas conductas. El lector puede comprender las condiciones que rodean a un personaje sin necesidad de aprobar sus acciones.

México en el siglo XX

Comprender sin justificar

“El Vengador” hace posible observar con claridad este modo de aproximarse a la condición humana. La historia está escrita desde el realismo y con matices sociales, sin caer en el sentimentalismo. El autor expone los contextos de sus personajes sin hacer de ellas en un recurso para provocar compasión ni en una explicación dirigida a defender sus actos. La narración deja espacio para examinar el panorama que interfieren en sus decisiones y las contradicciones que conforman en el comportamiento humano.

Por esa razón, lo individual y lo social están ligados. Las historias personales están situadas por el lugar que los personajes ocupan, sus relaciones, situación económica, experiencias personales, ideas y oportunidades que tienen a su disposición. Cada proceder puede identificarse una elección individual y al mismo tiempo, es parte de un entorno que ayuda a entenderla.

Centralización

Esta conexión entre la experiencia personal y el contexto también emerge desde otra perspectiva en “Dios nunca muere”. El cuento aborda a partir de una situación cotidiana, la relación con el lugar de origen y las transformaciones que puede producir la vida en la Ciudad de México. Durante una fiesta en Oaxaca, Mercedes es cuestionada por personas del estado acerca de su procedencia y sobre la manera en que se les denomina “chilangos”. La plática deja ver las distinciones que pueden surgir alrededor de la identidad y la pertenencia.

La experiencia de José Antonio, esposo de Mercedes y originario de Oaxaca, ahonda esa fractura. A pesar de que se encuentra de viaje en su estado de origen, admite que su vida en la Ciudad de México ha modificado algunos de sus hábitos y preferencias. Al decir que está acostumbrado a escuchar rock y que, pese a considerarse “muy oaxaqueño”, “uno se va viciando en la capital”, deja entrever una de las consecuencias de la centralización del país es el desplazamiento hacia la Ciudad de México puede cambiar la relación que las personas mantienen con sus propias raíces.

La distancia con el lugar de origen se figura en el encuentro con los músicos, quienes inicialmente se niegan a tocar la melodía que da título al cuento y critican a quienes llegan de fuera al afirmar que “la gente de afuera nomás cree en el dinero”. La frase introduce otra visión sobre la relación entre quienes se quedan en su comunidad y quienes emigran, y exhibe cómo esas diferencias pueden ocasionar cierta desconfianza o distancia.

Por otra parte, De la Torre deja que el conflicto surja de las voces de sus personajes. La identidad se considera como algo que puede evolucionar con el desplazamiento y a su vez preserva vínculos con el lugar de origen. Oaxaca y Ciudad de México representan experiencias distintas que se entrelazan dentro de personajes que se encuentran entre ambos mundos.

La historia detrás de las historias

La historia del país está presente en los cuentos, si bien muchas veces permanece en segundo plano. Los movimientos sociales y los acontecimientos políticos forman parte del ambiente en los relatos sin tener que ser el centro de la trama. Mientras la sociedad transita por cambios, los personajes continúan con sus propias preocupaciones en trabajar, discutir, vivir conflictos o intentar resolver sus problemas.

Movimientos sociales en el siglo XX

El pasado ligado con el presente

De esta manera, La vida rápida esboza un retrato de México desde sus experiencias más próximas. No es el país contado solamente a partir de sus grandes acontecimientos, ya que se puede reconocer en las calles, los hogares, lugares de trabajo y espacios de convivencia. Un país fragmentado en muchas vidas particulares que, al reunirse, forman una imagen colectiva.

El intervalo de tiempo tampoco impide que algunas de estas historias encuentren eco en el presente. Los entornos pueden haber cambiado, las costumbres pueden ser diferentes y las circunstancias históricas otras, pero ciertos modos de relacionarse, encarar dificultades y determinar el rumbo continúan siendo reconocibles. El lector puede hallarse en personajes de otra época con conflictos que conforman parte de la experiencia humana.

La relevancia de estos cuentos integra la capacidad de mostrar que detrás de cada acción existe un contexto; sin convertirlo en una justificación. El autor contempla a sus personajes en sus incoherencias y deja que sus actos hablen por ellos. No los idealiza ni los reduce a víctimas o victimarios; los presenta como personas determinadas, en buena medida, por el mundo que les tocó vivir.

Por consiguiente, La vida rápida puede analizarse como una mirada a un México contado desde sus espacios cotidianos, aquellos en donde la historia sucede en el trasfondo mientras la vida sigue. En bares, calles, viviendas, cabarets, trabajos y fiestas. De la Torre localiza ambientes que hablan de una sociedad entera y de una índole humana que, con el correr del tiempo, todavía puede sonar familiar.

La Crónica de Hoy 2026