Chema Martínez destaca avances de la Transformación en Jalisco junto a Claudia Sheinbaum

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Chema Martínez, coordinador de las y los regidores de Morena en Guadalajara, acompañó este sábado a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Jalisco con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, y destacó que los resultados presentados muestran que la Transformación avanza con hechos en el estado.

“Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum vino a Jalisco a rendir cuentas y a hablar con resultados. Hay una Presidenta que conoce los problemas de nuestro estado, que está presente y, sobre todo, que está cumpliendo. Eso hay que reconocerlo y decirlo con mucha claridad”, señaló Martínez.

Entre los avances para Jalisco, subrayó que en materia laboral se alcanzaron 2 millones de empleos registrados ante el IMSS en junio, lo que representa un incremento de 1.2% respecto a septiembre de 2024.

En salud, destacó la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco, con capacidad de 250 camas para atender a derechohabientes.

Asimismo, resaltó obras y proyectos federales como la Línea 4 del Tren Ligero, el proyecto del Tren México–Guadalajara, el saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago y la próxima construcción de la Central Ciclo Combinado Guadalajara, que adicionará 500 megawatts al sistema eléctrico nacional.

“Son obras y acciones que tienen que ver con lo esencial: empleo, salud, movilidad, agua y energía. Eso es gobernar atendiendo lo que hoy necesita la gente, pero también pensando en el Jalisco que queremos para los próximos años”, afirmó.

En política social, Martínez resaltó que al cierre de 2026, 2 millones 489 mil 446 personas en Jalisco serán beneficiarias de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 56 mil 250 millones de pesos. Entre estos apoyos se encuentran pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, Mujeres Bienestar, becas para estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro y programas dirigidos a productores y familias jaliscienses.

“Cuando hablamos de la Transformación no hablamos solamente de grandes obras. Hablamos de que una persona adulta mayor tenga su pensión, de que una joven pueda seguir estudiando, de que una mujer tenga un ingreso propio y de que las familias tengan mejores condiciones de vida. Ahí es donde verdaderamente se mide un gobierno”, sostuvo.

Finalmente, Chema Martínez aseguró que la presencia de Claudia Sheinbaum en Jalisco refrenda su compromiso con el estado y que corresponde a las autoridades locales acompañar ese esfuerzo con trabajo cercano a la ciudadanía: “La Presidenta está haciendo su parte por Jalisco. A nosotros nos toca hacer la nuestra desde Guadalajara: estar en las calles, escuchar y resolver. Porque la Transformación no se construye desde un escritorio; se construye todos los días, calle por calle, barrio por barrio y colonia por colonia”.