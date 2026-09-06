Aprovechan informe de Sheinbaum en la VFG para pedir por desaparecidos

Giovanni Luna Villalobos. Desaparecido en Jalisco

Para pedirle a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que su gobierno intervenga en la crisis de desaparecidos que se vive en Jalisco, familiares de las víctimas se manifestaron con pancartas y lonas en la Arena VFG, en donde la mandataria rindió este sábado 5 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno.

Colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco y Huellas de Amor se dieron cita junto con los miles de asistentes al evento presidencial.

Entre los integrantes de esos grupos de familiares de personas ilocalizables, estuvo presente la señora Hilda Villalobos, quien busca a a su hijo Giovanni Luna Villalobos, el cual desapareció el el 21 de marzo de 2026.

Los integrantes de los colectivos de buscadores señalaron que trataron de que la mandataria los atendiera pero no fue así. Incluso, en su informe, Claudia Sheinbaum no aludió al tema a pesar de su gravedad en nuestra entidad federativa y en varias más.

Antes de desaparecer, Giovanni Luna Villalobos fue visto empujando su motocicleta en el cruce de la Avenida Patria y María C. Bancalari, en la Colonia Echeverría, rumbo a una gasolinera para echarle aire a una de las llantas.

Sin embargo, en su ficha de búsqueda aparece que el último punto del que se supo algo sobre su paradero fue en Miravalle, en la zona que pertenece a San Pedro Tlaquepaque.

Giovanni es herrero y además daba pláticas a internos en un centro de rehabilitación.

Como ya se dijo, la presidenta de la República no hizo referencia alguna al tema en su informe rendido en Jalisco, a pesar de que esta entidad federativa tiene alrededor de 16 mil 192 casos de desaparición.