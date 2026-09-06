Se llevan 4 mil 732 motocicletas al “corralón” por faltas al reglamento de movilidad

Operativo de la Policía Vial de Jalisco vs motociclistas infractores

Principalmente por no usar los implementos básicos de seguridad, además de no respetar su carril de circulación, utilizar pasos a desnivel o puentes y exceder la capacidad de pasajeros, la Comisaría de la Policía Vial de Jalisco ha decomisado 4 mil 732 motocicletas durante los primeros ocho meses de este 2026.

La Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) informó que esos resultados se han logrado mediante el despliegue del “Operativo Metro”, de enero a agosto.

La corporación estatal precisó que en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco está previsto que se debe proceder, como medida de seguridad, al retiro de la circulación de las motocicletas, para el envío a un depósito o “corralón”- aparte de las multas que resulten por las infracciones cometidas- en los siguientes casos contemplados por el Artículo 385:

Operativo de la Policía Vial de Jalisco vs motociclistas infractores

No contar con placas de circulación o que no coincidan con la tarjeta de circulación; llevar placas alteradas, sobrepuestas, con baja administrativa o no contar con los elementos o permisos para circular.

Viajar sin casco protector, ya sea que el conductor o el acompañante no lo lleven o viajen sin él debidamente colocado y ajustado.

Transportar más pasajeros de los permitidos en la tarjeta de circulación o llevar carga peligrosa para sí mismo o para otros.

Conducir bajo efectos del alcohol o que el conductor sea menor de edad.

Ir a exceso de velocidad o participar en arrancones, carreras clandestinas, acrobacias o maniobras temerarias (incluso estar presente con el vehículo en el lugar de la reunión, por fomentar la actividad).

Emitir gases contaminantes 1.5 veces arriba del límite permitido o portar distintivos de verificación falsos.

Dejar la moto abandonada o mal estacionada (en raya amarilla, cocheras, rampas o estorbando) sin que el conductor esté presente para moverla.

EL COSTO DE LAS MULTAS

La SSJ resaltó que la mayoría de los usuarios de motocicleta cuyo vehículo fue asegurado, no portaban correctamente los elementos de seguridad, correspondientes al Artículo 363, fracción XV, y acumularon 2 mil 109 multas o sanciones.

Operativo de la Policía Vial de Jalisco vs motociclistas infractores

Recordó la dependencia que las multas por incumplir estas disposiciones van de los mil 173 a los 3 mil 519 pesos.

También fueron infracciones frecuente el no respetar su carril de circulación, transitar por pasos a desnivel o puentes donde se encuentre expresamente prohibida su circulación; exceder la capacidad de personas pasajeras y no respetar el el paso de peatones en la vía de circulación o invadir los accesos o zonas peatonales.

En los artículos 361 fracción IX, 364 fracción II y 362 fracción VI, estas conductas son sancionadas con boletas de infracción que oscilan entre los 587 y 2 mil 932 pesos.

“Por instrucciones del Secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, el Operativo Metro se implementó en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como al interior del estado, para generar y promover la cultura de la prevención que busca una convivencia armónica entre todos los sujetos de movilidad, y así, evitar posibles incidentes viales y contribuir a una movilidad más segura para todas y todos” enfatizó la SSJ.