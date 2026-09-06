Reconoce Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), trayectoria de sus trabajadores y jubilados

. Entrega de reconocimientos.

Con el propósito de reconocer su trayectoria y compromiso con el servicio público, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), entregó reconocimientos a colaboradoras y colaboradores que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 40 años de servicio en la institución, así como a personal jubilado de los últimos 14 meses.

Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del IJCF, felicitó a las mujeres y hombres distinguidos por su trayectoria, esfuerzo, dedicación, compromiso y servicio a la institución.

A quienes recientemente se jubilaron, les deseó éxito en esta nueva etapa y los invitó a continuar siendo portavoces de la importancia que tiene la labor del Instituto para Jalisco y México.

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También recibieron reconocimiento colaboradoras y colaboradores de las delegaciones Centro, Costa Norte, Altos Norte, Altos Sur, Sur, Valles y Ciénega.

Entre el personal reconocido se encontraron integrantes de áreas como Identificación de Vehículos, Laboratorio Químico, Recursos Materiales, Criminalística de Campo, Documentos Cuestionados, Medicina Legal, Seguridad, Hechos de Tránsito, Fotografía Forense y Servicio Médico Forense.

También fueron distinguidas y distinguidos integrantes de Contraloría, Ingeniería y Arquitectura Civil, Siniestros y Explosivos, Psicología Forense, Agropecuaria y Forestal, Centro de Identificación Humana, Valuación de Bienes, Oficialía de Partes, Contabilidad Pericial, Informática, Dirección General, Archivo y Antecedentes Criminalísticos.

Durante su mensaje, el Director General destacó el trabajo especializado, la responsabilidad, la fortaleza humana y los conocimientos que desarrollan las y los peritos, así como el personal administrativo que forma parte del organismo.

La entrega de reconocimientos se realizó en el marco del 28 aniversario del IJCF y del Día del Perito.