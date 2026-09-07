Sin Lemus, la Presidenta

Mucho se habló de la sexta visita de la Presidenta de la República a Jalisco, realizada muy recientemente para encabezar el cierre y apertura de Ciclo Escolar en el Colegio del Aire.

Ni siquiera entidades donde gobiernan morenistas han recibido esta cantidad de visitas en lo que va del sexenio. Y Jalisco no se quedó en la sexta, con motivo del Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, se realizó la séptima.

El gobernador recibió a la presidenta de México, pero luego ya no apareció en la tarima. Hay quien quiso interpretar esto como un tajante “Sheinbaum estuvo en su evento sin Lemus”. En realidad el asunto es más sencillo y refleja lo que estos dos mandatarios han sabido ver desde hace tiempo: no hay necesidad de encontronazos artificiales, sobre todo cuando el tema presupuestal para megaproyectos, incluido el del agua, es lo que tienen que resolver.