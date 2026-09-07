Sin Lemus, la Presidenta

La Crónica de Hoy Jalisco · 7 de septiembre de 2026
Sheinbaum en Jalisco
Séptima visita en lo que va del sexenio. El gobernador la recibió, pero no subió a tarima.
Mucho se habló de la sexta visita de la Presidenta de la República a Jalisco, realizada muy recientemente para encabezar el cierre y apertura de Ciclo Escolar en el Colegio del Aire.
Ni siquiera entidades donde gobiernan morenistas han recibido esta cantidad de visitas en lo que va del sexenio. Y Jalisco no se quedó en la sexta, con motivo del Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, se realizó la séptima.
El gobernador recibió a la presidenta de México, pero luego ya no apareció en la tarima. Hay quien quiso interpretar esto como un tajante “Sheinbaum estuvo en su evento sin Lemus”. En realidad el asunto es más sencillo y refleja lo que estos dos mandatarios han sabido ver desde hace tiempo: no hay necesidad de encontronazos artificiales, sobre todo cuando el tema presupuestal para megaproyectos, incluido el del agua, es lo que tienen que resolver.
Six-Seven / Grillo Tapatío
Mensaje con efecto retardado
Y, siguiendo con la Presidente Claudia Sheinbaum, resultó notorio que en su equipo de estrategia de difusión metieron un frenazo el fin de semana. Resulta que el sábado se tratará de impulsar el tema de la soberanía nacional y la no subordinación al socio alevoso que tenemos al norte. Pero algo pasó, ya con todo encarrerado, dieron marcha atrás, prepararon otro mensaje y dejaron el de la soberanía para este lunes.
Territorio
La manta más grande
Y, siguiendo con el evento del Informe de la Presidente Claudia Sheinbaum (más bien un evento morenista si somos sinceros), hubo quien optó por medir en metros lineales su presencia y, hasta eso, le fue bien. La mega lona de Chema Martínez hizo visible a la estructura territorial del regidor de Guadalajara y aspirante a la candidatura de la 4T por esta presidencia municipal.
PRI Jalisco
La cruzada de Haro
El Partido Revolucionario Institucional, otrora poderoso e infaltable a escala nacional, en 2027 parece destinado a ser un animal político de nichos ecológicos específicos. Y Jalisco, merced a una mujer, parece ser uno de esos nichos. Laura Haro lanzó su campaña para que el partido haga trabajo territorial para “regresar a las calles para escuchar directamente a la ciudadanía”.