La Federación dejó de enviar $1,116 millones al gobierno de Jalisco, en el primer semestre del año

Gabriela Cárdenas, diputada de MC y el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo. Contrasta el discurso de Sheinbaum con la realidad.

El gobierno de Jalisco ha visto caer las participaciones federales en 1,116 millones de pesos, al corte del primer semestre de este año y de seguir esa tendencia, la reducción de recursos podría llegar a 2 mil millones de pesos al cierre del año, informó el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, quien acudió al Congreso local para dar a conocer la noticia, junto con la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso.

Según el funcionario estatal la cifra de 1,116 millones de pesos surge del dinero que el gobierno federal había anunciado que entregaría a Jalisco, lo que significa 2.4% menos del subsidio calculado en este 2026.

“La realidad es esta, las participaciones que nos dijeron que íbamos a tener, hasta el mes de junio, cerraron en 1, 116 millones de pesos menos y como viene marcada la tendencia aún y cuando hemos crecido económicamente poquito, la recaudación federal no está creciendo, hay muchos elementos, hay muchas suposiciones. Hay quien dice que puede atribuirse al tema de la evasión fiscal relacionada con la parte petrolera, del gran boquete del ‘huachicol fiscal’, pudiera ser algo (así)”, explicó.

La diputada Gabriela Cárdenas refirió que en 2025 Jalisco ya tuvo un impacto por la misma razón y recibió 1,600 millones de pesos de lo programado.

Esta reducción tiene un impacto en los ciudadanos, en temas como abasto y calidad del agua, en suministro de medicinas y en seguridad.

“Entonces, no solamente son números, son necesidades que requieren ser cubiertas y que, si llegara conforme a lo programado, no estaríamos padeciéndolo en todas las necesidades de nuestra gente. Este tropiezo no es algo nuevo ocurrido en un año, es una tendencia que ha sido consistente, es una tendencia que ha venido sucediendo en los últimos años”, indicó la legisladora.

En ese contexto, el gobierno federal lo que hace es ofrecer un endeudamiento del Fondo de Estabilización a los gobiernos estatales, por 50 mil millones de pesos, dinero que deberán pagar los gobiernos, de sus propias participaciones federales.

Los datos dados a conocer ocurren tres días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara en Tlajomulco el balance de su Segundo Informe de Gobierno para Jalisco.

El discurso de resultados de la Federación contrasta con el comportamiento real de las participaciones que por ley le corresponden al estado, señalaron.