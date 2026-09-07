Tlaquepaque destina 50 mdp a útiles y mochilas para más de 86 mil estudiantes

Más de 86 mil estudiantes de San Pedro Tlaquepaque iniciaron el ciclo escolar 2026 con mochilas y útiles escolares entregados mediante el programa municipal “Aprendiendo con Bienestar”, que este año destinó cerca de 50 millones de pesos de recursos municipales.

La entrega alcanzó a estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, además de niñas y niños de los Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC) y centros de atención especial, con una cobertura de más de 400 escuelas.

Los paquetes incluyen mochila, cuadernos, lápices, colores y otros materiales escolares. Este año, las mochilas incorporaron diseños relacionados con el Mundial de futbol.

La secretaria de Bienestar, Ana Laura Huizar Farías, señaló que el programa busca reducir el impacto de los gastos escolares en las familias.

“Aprendiendo con Bienestar es un programa muy noble que busca apoyar directamente la economía familiar. Este año volvimos a trabajar para entregar más de 86 mil paquetes escolares a nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Para esta edición, el Ayuntamiento decidió adquirir y distribuir los paquetes de manera directa, sin participar mediante un convenio con el Gobierno estatal. De acuerdo con la funcionaria, ese esquema habría representado un gasto cercano a 70 millones de pesos, alrededor de 20 millones más que la inversión realizada por el municipio.

Huizar Farías defendió la decisión de administrar directamente los recursos destinados al programa.

“Estamos cuidando los recursos que llegan al Ayuntamiento, porque son recursos de nuestra ciudadanía y tenemos la responsabilidad de regresarlos en beneficios para las familias. Las niñas y los niños son importantes para nosotros, pero también lo es cuidar que cada peso se utilice de manera responsable”.

El subdirector de Supervisión de Escuelas de Tlaquepaque, Juan José Prieto Pérez, explicó que la distribución comenzó desde abril y concluyó durante la segunda semana de junio, antes del periodo vacacional, para que los estudiantes contaran con sus materiales al regresar a clases.

“Buscamos dar una atención puntual para que las niñas y los niños tuvieran sus útiles en tiempo y forma, antes de que iniciara el ciclo escolar”.

Prieto Pérez precisó que la cifra de beneficiarios corresponde a la matrícula oficial registrada ante la Secretaría de Educación Jalisco.

“Aprendiendo con Bienestar” inició en 2025, cuando fueron entregados más de 88 mil paquetes escolares también con recursos 100 por ciento municipales. Este año el Ayuntamiento dio continuidad al programa con una cobertura de poco más de 86 mil estudiantes.