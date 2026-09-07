Alcalde de Tonalá dijo que Lemus incumple promesa de construir cinco estaciones de Mi Macro Periférico

Sergio Chávez aclaró que no quiere confrontación con el gobernador Pablo Lemus.

Ante las diferencias políticas expresadas por el gobernador Pablo Lemus y el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, el munícipe aclaró que no quiere confrontarse con el titular del Ejecutivo, sin embargo, fue claro al señalar que el mandatario estatal prometió que en agosto de este año estarían concluidas las obras para conectar Mi Macro Periférico con Tonalá Centro, lo que no ha ocurrido.

Chávez Dávalos presentó videos y cifras de los apoyos económicos que asignó el gobierno de Jalisco en los sexenios de Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro cuando él ha gobernado Tonalá. Agregó que ahora con Lemus, hay un desdén presupuestal hacia la cuna alfarera.

Para poner un ejemplo, el primer edil de Tonalá precisó que al municipio le falta que se construyan cinco estaciones para llegar a la cabecera municipal; éstas son San Gaspar, Matatlán, Coyula, Rancho de la Cruz y Cerro de la Reina.

Sin embargo, el dinero que estaba ‘etiquetado’ para esas cinco estaciones seguramente gastó en obras para el Mundial de Futbol, como la Línea 5 al aeropuerto, el Fan Fest y el estacionamiento para autos de plataforma en el aeropuerto.

“Yo creo que (Lemus) tuvo presión, no se si de parte de la FIFA, no sé, y agarró todo ese dinero -insisto-y se gastó el dinero para muchas obras. Platiquen con la alcaldesa de El Salto, de Tlaquepaque, de Juanacatlán. (…) Todo el dinero de dos años se concentró en estas grandes obras y ojalá no haya otro Mundial el siguiente año, si no va a haber otra vez cero pesos a estas obras de los demás municipios metropolitanos”, señaló.

En rueda de prensa, el presidente municipal de Tonalá dijo que al gobernador le ha faltado voluntad para cumplir sus compromisos con los habitantes de Tonalá.

Añadió que, si es el caso que el dinero se terminó este año, Lemus debe admitirlo y que ahora tenga la decisión de concluir las cinco estaciones de Mi Macro Periférico, para el 2027.

“Si dos veces el Poder Legislativo ‘etiquetó’ recursos para Mi Macro Periférico ¿con qué facultades lo re direccionaron? Entonces, que respeto se le guarda o que sentido tiene que el Congreso vote un presupuesto que no se va a ejecutar. Es una burla al Legislativo, de parte del Ejecutivo en esa parte”, subrayó.

Yo ahí lo dejo, proyectos hay, el derecho de vía en el Periférico está liberado, no hay ningún pretexto; se llama voluntad y también aceptar, que, si el dinero se acabó también que le digan a uno, ‘ya no hay dinero, espérate, y le vamos a dejar caer todo el dineral a partir de enero y lo vamos a terminar el resto de 2027’. No pasa nada cerrada la discusión”, dijo.

Añadió que el gobierno federal sí ha respaldado proyectos de obra en Tonalá. En este momento está en construcción una unidad deportiva con una inversión de 30 millones de pesos y se van a ejercer 120 millones de pesos para arrancar la primera etapa del Centro C5 de Videovigilancia.

Agregó que se solicitó al gobierno de Jalisco se asignen 230 millones de pesos para concluir seis avenidas que unan a Tonalá con Tlaquepaque y con Guadalajara, pero de eso tampoco ha habido una respuesta, se quejó.