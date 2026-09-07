Modernizarán 5.3 kilómetros de Carretera a Chapala rumbo a El Salto

El Gobierno de Jalisco arrancó la segunda etapa de modernización de la Carretera a Chapala, con una intervención de 5.3 kilómetros que irá desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el entronque con la carretera a El Salto, informó el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Los trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y contemplan la renovación de la vialidad con concreto hidráulico, nuevos carriles laterales, ciclovía segregada, banquetas, iluminación y arbolado, además de la modernización de las redes hidrosanitarias y pluviales.

“Lo que estamos anunciando el día de hoy es la siguiente etapa de carretera a Chapala (...) lo que buscamos es conectar al corredor industrial de El Salto mediante infraestructura de primer mundo”, señaló Lemus Navarro durante el arranque de las obras.

La nueva sección vial tendrá un ancho aproximado de 40 metros e integrará tres carriles centrales por sentido, un carril exclusivo de cuatro metros para Mi Macro Aeropuerto y dos carriles laterales de 3.5 metros, además de banquetas y ciclovía segregada.

Uno de los principales componentes del proyecto será la ampliación de Mi Macro Aeropuerto, que sumará cinco estaciones hasta llegar al corredor industrial de El Salto: El Refugio, La Selva, San Vicente, El Zapote y El Salto. También se construirán cinco puentes peatonales, uno en cada estación, para facilitar los cruces y mejorar la seguridad de usuarios del transporte público, peatones y trabajadores de la zona.

David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, explicó que la intervención comenzará desde el arroyo Las Coloradas, después del aeropuerto, y avanzará hasta 200 metros antes del entronque con la carretera a El Salto.

La primera fase contempla la construcción de los carriles laterales, con trabajos de drenaje pluvial, agua potable, alcantarillado, banquetas, ciclovía e iluminación. Posteriormente se intervendrá la parte central de la carretera y se construirán las nuevas estaciones de Mi Macro Aeropuerto.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos se desarrollarán de manera progresiva para mantener la circulación vehicular durante el proceso, así como los accesos a industrias, centros de distribución, empresas y comercios establecidos a lo largo del corredor.

El proyecto beneficiará a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala, particularmente a quienes diariamente se trasladan hacia la zona industrial.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, estimó que la obra tendrá un impacto directo en más de 200 mil personas y destacó que el municipio realizará trabajos complementarios para mejorar la conexión de las colonias ubicadas alrededor de la Carretera a Chapala.

Por su parte, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, destacó que la extensión de la Línea 5 permitirá atender la demanda de transporte público en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara y ofrecer una alternativa de movilidad más económica, segura y sustentable.

La obra forma parte de la modernización integral de la Carretera a Chapala, proyecto cuya inversión supera los 4 mil millones de pesos, con una aportación de mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno Federal.

Los trabajos están programados para concluir durante el primer semestre de 2027 y buscan mejorar la conexión entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el corredor industrial de El Salto, una de las principales zonas logísticas e industriales de Jalisco.