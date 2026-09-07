Encienden en Tlajomulco adornos patrios

Con el encendido de los adornos patrios en la Plaza Juárez, Tlajomulco dio inicio a las actividades de las Fiestas Patrias 2026, en una jornada que también incluyó la presentación de las cuatro candidatas a Reina de las Fiestas Patrias.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó el acto ante familias que acudieron a la explanada de la antigua Presidencia Municipal, que fue iluminada con los colores nacionales.

Las candidatas que participarán en la elección son Elizabeth Cabrera, Sheyla Jiménez, Astrid Martínez y Alejandra Leonel Cárdenas. La elección se llevará a cabo este miércoles 9 de septiembre.

Durante su mensaje, el alcalde señaló que las celebraciones representan una oportunidad para mantener las tradiciones y generar espacios de convivencia para las familias del municipio.

“Hoy vamos a arrancar las actividades de nuestras Fiestas Patrias, que nos recuerdan a todos lo que significa nuestra Independencia, lo que significa nuestra identidad, lo que significan nuestras tradiciones, lo que significa estar unidas y unidos por nuestro municipio, por nuestro estado, por nuestro país. Hoy vamos a arrancar con el encendido de las luces y la presentación de nuestras candidatas”.

Encendido adornos patrios Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

La regidora María Concepción García Contreras, presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura e Identidad Tlajomulquense, destacó que los festejos buscan reforzar la identidad local y mantener las expresiones culturales del municipio.

“Los festejos patrios en Tlajomulco generan y resaltan la identidad local y el sentir nacional. Es por eso que estamos creando esta fiesta para ustedes, para que la disfruten”.

La ceremonia contó con la participación de la Banda Municipal de Tlajomulco, además de la presencia de Naomi Delgado, actual Reina de las Fiestas Patrias, y de reinas universitarias como invitadas especiales.

Las actividades continuarán durante septiembre con eventos culturales, musicales y recreativos, entre ellos la elección de la Reina de las Fiestas Patrias el 9 de septiembre y la celebración del Grito de Independencia el 15 de septiembre.