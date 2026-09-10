Capturan en Zapopan a presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, reconoció públicamente la colaboración del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y de las autoridades estatales tras la detención en Zapopan de Alexis “N”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

A través de sus redes sociales, García Harfuch informó sobre la captura y agradeció el apoyo de las autoridades jaliscienses para concretar el operativo.

“Gracias a las autoridades de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus por toda la colaboración y apoyo para esta detención”, señaló el funcionario federal.

La captura se realizó en Zapopan como parte de las investigaciones que continúan por el homicidio de Carlos Manzo y fue resultado de la coordinación entre autoridades de Jalisco, Michoacán y federales.

En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, Alexis “N” habría asumido funciones dentro de la estructura criminal después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien también es señalado como presunto autor intelectual del homicidio.

El reconocimiento del titular de la SSPC pone de relieve la coordinación entre las autoridades de Jalisco y las instituciones federales para avanzar en investigaciones de alto impacto y concretar la detención de objetivos prioritarios relacionados con hechos de violencia.

La captura de Alexis “N” representa un nuevo avance en las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades y esclarecer el caso.