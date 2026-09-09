Capturan a 3 feminicidas: uno mató a ex pareja, los otros a par de niñas

En tres diferentes acciones se logró la detención de tres hombres acusados de igual número de asesinatos de mujeres.

Según informó la Fiscalía del Estado, uno de ellos presuntamente mató a su ex pareja, mientras que los otros dos ultimaron a dos niñas.

LA ATROPELLA Y FINGE QUE FUE UN ACCIDENTE

El primero de los casos es el de la aprehensión del señalado como responsable del fallecimiento de una mujer ocurrido la madrugada del pasado 6 de septiembre, en la Avenida Mandarina, de la Colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara, en donde el ahora detenido, Sergio “N”, de 30 años, llegó a la casa de su ex pareja y comenzaron a tener una discusión.

Sergio “N”, de 30 años, atropelló intencionalmente a mujer y trató de aparentar que fue un accidente

Poco después el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado sobre la vía pública en plena avenida, en lo que aparentaba haber sido un accidente de tránsito.

Sin embargo, desde los primeros momentos de la investigación, los indicios hicieron suponer que la muerte de la víctima fue intencional, por lo que la pesquisa se atendió bajo el protocolo de feminicidio.

Aparte, con el seguimiento de cámaras tanto del Escudo Jalisco C5, como de particulares, se evidenció que efectivamente, el crimen resultó de una agresión intencional a la femenina por parte de Sergio “N”.

El sospechoso fue arrestado por agentes de la Policía Municipal de Guadalajara, el Ejército Mexicano y de la Comandancia de Feminicidios de la Fiscalía de Jalisco.

Sergio “N” fue trasladado al penal de Puente Grande en donde quedó a disposición de un juzgado para continuar con el proceso legal por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.

LO SEÑALAN DE MATAR A SU BEBÉ DE 2 MESES HACE 14 AÑOS

Un hombre buscado por presuntamente haber matado a su propia hija, de dos meses de nacida, fue detenido por la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía del Estado.

Juan Antonio “N”, presuntamente mató a una niña en Tlajomulco, en el 2012

Se trata de Juan Antonio “N”, quien contaba con una orden de aprehensión en el Juzgado Octavo de lo Criminal, y fue capturado este 8 de septiembre, en la colonia Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El asesinato de la recién nacida habría ocurrido en el año 2012, en un domicilio del Fraccionamiento Fresnos II, en el mismo municipio.

La Fiscalía de Jalisco indicó que el 6 de agosto de aquel año, el hombre se encontraba en su domicilio al cuidado de su hija, cuando comenzó a agredirla a golpes, al parecer porque la pequeña lloraba.

La madre de la víctima llegó posteriormente pero el señalado le mintió sobre lo sucedido. El 9 de agosto de ese 2012, la niña fue trasladada al Hospital Civil ya que comenzó con fiebre y convulsiones. Ahí la diagnosticaron con diferentes lesiones, desnutrición y síndrome del niño maltratado.

El 23 de agosto la bebé perdió la vida a consecuencia de las lesiones, de acuerdo con los dictámenes, por una contusión de tercer grado en el cráneo.

CAE EN OAXACA POR FEMINICIDIO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LAGOS DE MORENO

Por la muerte de una niña, ocurrida el pasado 31 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno, fue detenido mediante orden de aprehensión Alejandro Adbel “N”, quien se había ocultado en el Estado de Oaxaca.

En Oaxaca estaba oculto acusado de homicidio y abuso sexual en agravio de niña de 2 años

El día de los hechos, por la tarde, el ahora detenido se encontraba al cuidado de la niña víctima, de 2 años de edad, en el interior de un domicilio ubicado en la Colonia Laureles del Campanario del municipio alteño. Ahí, según se presume, abusó sexualmente de ella y la golpeó.

La niña fue recibida en un hospital en donde falleció de contusión profunda y laceración hepática, además de que se obtuvieron indicios suficientes para determinar que también fue abusada sexualmente.

Tras los hechos, el señalado huyó a la capital de Oaxaca, en donde fue capturado el 8 de septiembre pasado, con el apoyo de las autoridades de ese estado con lo que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión por feminicidio y abuso sexual infantil agravado, dictado por el Juzgado de Control y Juicio Oral del Tercer Distrito Judicial con sede en Lagos de Moreno.

El presunto criminal fue trasladado de a tierras jaliscienses donde deberá responder por los hechos ante el juzgado. La Fiscalía no aclaró si había algún tipo de parentesco entre el detenido y su víctima.