Personal del CADIPSI señala que les avisaron del cierre del albergue para personas en situación de calle

En el albergue se les dan artículos de higiene a las personas en situación de calle.

Psicólogos, médicos, trabajadoras sociales y cocineras que laboran en el Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia (CADIPSI) del DIF Guadalajara, dieron a conocer que el organismo público quiere cerrar las puertas del albergue como hoy se conoce y transformarlo en un Centro de Atención en Adicciones, cediéndolo a una asociación civil.

Entrevistados al respecto señalaron que esto afecta en primer término a las personas en situación de calle, a quienes ya no se les recibe desde el lunes pasado. Además, ellos también serían afectados pues el DIF Guadalajara los quiere reubicar en otros empleos. Sin embargo, hasta ahora todo se les ha comunicado verbalmente.

El CADIPSI situado en la avenida Belisario Domínguez 420, casi esquina con calle República, recibe a personas en situación de calle a quienes se les dan alimentos, así como atención psicológica y médica. Además, se busca apoyarlos para que consigan empleos y así reinsertarse en la comunidad, explicó Francisco José Preciado, quien trabaja como psicólogo.

“A mi me lo plantearon el lunes pasado, a raíz de que se me manifestó que no tenía que ingresar (a ninguna persona en situación de calle). Los servicios se ven afectados, ya que no quieren que ingrese a los usuarios que son un grupo vulnerable y que necesitan la asistencia del servicio. He ingresado a usuarios y a esos usuarios se les ha pedido que se retiren, que tomen sus cosas y que se retiren a otro albergue”, relató.

La trabajadora social Félix Ramírez solicitó a la presidenta municipal Verónica Delgadillo, que los escuche y conozca el perfil de cada trabajador profesional, la mayoría con experiencia de diez años o más en la atención de personas en situación de calle.

“Le diríamos a la alcaldesa que sí por favor nos puede recibir en audiencia para que nos escuche, conozca nuestras propuestas, nuestra forma de trabajo, lo que podemos ofrecer, alternativas, quizás porque tenemos bastante tiempo y nos han estado manteniendo allá en lo oscuro, sin tomarnos en cuenta para nada y yo pienso que tiene un equipo de trabajo con el cual ella puede trabajar, pero si no nos miran y no nos ven, no nos conocen”, señaló.

Javier Balbier, promotor de fin de semana en el albergue, dijo que les sorprendió la decisión de ya no atender a personas en situación de calle y enfocarse en personas con adicciones.

“Nos cayó como balde de agua fría, porque si nos ponemos a pensar que en la ciudad tenemos demasiadas personas en situación de calle, una de las prioridades es atenderlos. Si nos cierran este lugar y lo pasan a una asociación, entonces, ya no se va a tratar de atender a las personas, se va a tratar de interactuar con personas que vienen de un anexo, con problemas de drogadicción, alcoholismo, maltrato, ahí nosotros quedaríamos vulnerables, porque no sabemos sus problemas que tenga mentalmente”, advirtió.

Los empleados tienen el respaldo del Sindicato Democrático de Trabajadores del DIF Guadalajara (SideDif) y solicitaron el respaldo de legisladores locales para hacer eco de la decisión que afectaría sus derechos laborales y de la atención a personas que hoy viven en las calles de la ciudad.