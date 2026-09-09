El gobierno de Jalisco tendrá que resolver con recursos estatales el problema de calidad del agua

La diputada federal Mery Pozos, en la sesión de la Comisión de Presupuesto, que ella preside.

El gobierno de Jalisco tendrá que hacerle frente con recursos propios al problema de la mala calidad del agua potable y a la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, advirtió la diputada federal de Morena, Mery Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso federal.

La legisladora jalisciense dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum no incumplió con su palabra de apoyar a Jalisco, ya que asignará más de mil millones de pesos para el saneamiento del río Santiago y dijo que la mandataria nunca se comprometió a dar recursos federales para un asunto que le atañe al SIAPA, en lo relativo a modernizar sus plantas de potabilización.

“El compromiso que sí hizo la presidenta con las y los jaliscienses era el tema del saneamiento del río Santiago. Hay más de mil millones de pesos etiquetados para este fin y yo también lo vengo diciendo, este compromiso del que ha hablado mucho el gobernador de que iba a haber ya recurso etiquetado, para esta obra del acueducto, yo no tengo esos datos y así se lo externé incluso a él. Es algo que él ha declarado en varias ocasiones, pero que yo no he escuchado ni de boca de la presidenta, ni del secretario de Hacienda”, expresó.

La legisladora Mery Pozos subrayó que al SIAPA le corresponde trabajar para mejorar la calidad del agua y el gobernador debe hacerlo con recursos estatales y sin solicitar deuda.

“El tema para resolver el asunto del agua puerca en las casas, no tiene que ver con el nuevo acueducto del que tanto nos ha hablado el gobierno del estado. Para arreglar el asunto, que es la prioridad de la gente en Guadalajara, su prioridad no son los negocios de Movimiento Ciudadano, su prioridad es que les arreglen el agua puerca en las casas y para que eso suceda no se necesita una obra magna de un asunto de abasto de agua, se necesita que se pongan a trabajar en el SIAPA y eso les corresponde exclusivamente al gobierno del estado y el acuerdo que puso en la mesa el gobernador es que se haría con recurso del gobierno del estado, sin endeudar a Jalisco”, respondió.

La legisladora añadió que en 2027 el gobierno federal avanzará en las obras para construir la línea del tren que conectará a Guadalajara con la ciudad de México, en una primera etapa para llegar a Irapuato. Además, se construirán dos clínicas de salud.