Defiende Frangie en informe continuidad de 11 años de gobierno en Zapopan

Juan José Frangie Saade presentó su Quinto Informe de Gobierno con una idea como hilo conductor: los cambios que ha experimentado Zapopan durante los últimos 11 años son resultado de la continuidad de un proyecto de ciudad que, afirmó, ha permitido dar seguimiento a obras y políticas públicas de una administración a otra.

Desde el corazón del municipio, Frangie sostuvo que Zapopan ya no es el mismo que hace 11 años y atribuyó parte de esa transformación a la permanencia de equipos de trabajo y a una visión compartida durante cuatro administraciones.

“Han pasado casi cuatro mil días desde que asumimos este Gobierno. Cuatro administraciones y dos presidentes municipales. Pero si algo le ha dado resultados a este proyecto, además del tiempo, ha sido mantener a los equipos, elevar la exigencia y respetar una misma visión de ciudad. Ese es el poder de la buena continuidad”, afirmó.

Frangie puso como ejemplo de esta transformación distintos proyectos concentrados en el Centro Histórico, entre ellos el Andador Aurelio Ortega, la Estación Centro, el nuevo Museo Estación MAZ, el Andador 20 de Noviembre y la Plaza de las Américas, además de los proyectos culturales que conforman el nuevo distrito de museos.

A este conjunto sumó obras y espacios como el Centro Integral de Servicios Zapopan, la sede de la Comisaría, el C5, la Ciudad Deportiva y el Parque de las Niñas y los Niños. Insistió en que continuidad no significa mantener sin cambios las políticas públicas, sino revisar sus resultados y modificar aquello que no funciona.

Entre los proyectos que, según Frangie, ejemplifican esta forma de gobernar mencionó el Centro Integral de Servicios Zapopan, el Parque de las Niñas y los Niños, el Centro Integral de Salud Animal Zapopan, la Colmena Valle de los Molinos, el Hospitalito Sur y el Gran Parque Zapopan Sur.

Zapopan sigue, el equipo sigue; mensaje de Frangie (Carljim/Gobierno Zapopan)

Uno de los principales temas del informe fue el modelo Ciudad de las niñas y niños, una política que, recordó Frangie, comenzó en 2015 y que actualmente forma parte de la estrategia municipal.

“Hace 11 años este proyecto se ganó la confianza de la gente. Y desde entonces inició la historia más bonita de Zapopan: la Ciudad de las niñas y niños. Hoy esta historia es una realidad. Es nuestra filosofía, es mandato y ya es parte importante de la identidad del municipio”, subrayó.

Entre las acciones señaladas durante el informe están la atención pediátrica, apoyos para la primera infancia, paquetes escolares, becas para estudiar inglés, acceso a computadoras, becas universitarias y programas para facilitar el acceso de jóvenes a su primer empleo.

Frangie también destacó la creación de cinco Centros Comunitarios Colmenas, seis Enjambres, centros de autismo y el seguro escolar gratuito, además de la recuperación de unidades deportivas y escuelas y la construcción de nuevos espacios públicos.

En materia económica, el presidente municipal señaló que durante los últimos 11 años se han instalado más de 53 mil negocios en Zapopan y afirmó que durante los últimos cuatro años el municipio ha sido el que más empleos formales aporta a nivel nacional.

También informó que la deuda municipal pasó de representar 40 por ciento a 6 por ciento del presupuesto.

Respecto a los compromisos de su actual administración, Frangie indicó que durante este año se alcanzaron mil 600 de los 2 mil 200 planteados, lo que representa más de 70 por ciento de los objetivos establecidos desde el inicio de su segunda gestión.

La realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue presentada también como un ejemplo de proyectos que requieren varios años de planeación. Frangie recordó que la preparación comenzó con la postulación ante la FIFA en 2017 y continuó durante los siguientes ocho años.

La participación del gobernador Pablo Lemus durante el informe reforzó precisamente la discusión sobre la continuidad de los gobiernos municipales. El mandatario estatal llamó a la Federación a reconsiderar la eliminación de la reelección de presidentes municipales, al considerar que puede dificultar la conclusión de proyectos de largo plazo.

“Cancelar la reelección de presidentas y presidentes municipales en nuestro país, desde mi punto de vista, es un retroceso democrático para nuestro país. Tenemos que cambiar esto en México. Por supuesto, establecer límites en la reelección como lo teníamos hasta ahora”, puntualizó Lemus Navarro.

Frangie cerró su informe defendiendo la continuidad como una herramienta para mantener y corregir las políticas públicas, más allá de los cambios administrativos.