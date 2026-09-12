Fortalece Guadalajara sus servicios municipales de salud

La atención de emergencias y los servicios municipales de salud en Guadalajara han entrado en una etapa de renovación con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, destinada a mejorar instalaciones, incorporar nuevo equipamiento médico, ampliar la capacidad de respuesta y fortalecer el abasto de medicamentos.

Vero Delgadillo, da prioridad a la atención de los servicios de emergencia en la ciudad a través de inversiones por casi 500 millones de pesos

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, señaló que estas acciones buscan que las personas encuentren servicios de salud más preparados y accesibles cuando requieren atención, particularmente en situaciones de emergencia.

“Para mí, cuidarte es lo más importante. Por eso, en estos dos años hemos trabajado con todo el corazón para modernizar nuestras Cruces Verdes con equipo de primera, mejorar el abasto de medicamentos y sumar nuevas ambulancias totalmente equipadas para atender cualquier emergencia”, afirmó.

Uno de los principales componentes de esta estrategia es la renovación de la infraestructura de las unidades médicas. Entre las intervenciones se encuentra la rehabilitación de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza, ubicada en Periférico Norte, así como de la Cruz Verde Leonardo Oliva.

En el caso de Mario Rivas Souza, los trabajos permitieron ampliar la capacidad para atender a pacientes críticos, con nuevas áreas de emergencias, dos zonas de shock, pediatría, dos quirófanos, espacios para rayos X y tomografía, estación de enfermería con visibilidad directa y nuevos consultorios.

A estas obras se suma la reconstrucción total de la Cruz Verde Ruiz Sánchez, en la zona de Medrano. Los trabajos comenzaron en agosto y se prevé que la nueva unidad esté concluida durante los primeros meses de 2027.

Vero Delgadillo, da prioridad a la atención de los servicios de emergencia en la ciudad a través de inversiones por casi 500 millones de pesos

La modernización también alcanza al equipo con el que se atiende a los pacientes. El municipio incorporó tomógrafos y equipo de imagenología, además de máquinas de anestesia, ventiladores para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, monitores de signos vitales, desfibriladores y electrocardiógrafos.

También se adquirieron mesas quirúrgicas, camas hospitalarias, carros rojos, aspiradores de secreciones y unidades dentales, con el objetivo de contar con mayores herramientas para diagnóstico, atención y respuesta ante emergencias.

Otro de los puntos de la estrategia es la movilidad de los servicios. Guadalajara incorporó 15 nuevas ambulancias totalmente equipadas, con las que se busca mejorar los tiempos y la capacidad de respuesta ante emergencias en distintos puntos de la ciudad.

El fortalecimiento de la atención no se limita a las Cruces Verdes. Para acercar los servicios médicos a las comunidades, el Gobierno tapatío rehabilitó y puso nuevamente en operación la Casa de Salud Ferrocarril, con una inversión de 3.9 millones de pesos, donde además se incorporaron servicios como atención odontológica y fisioterapia.

El municipio también reporta mejoras en el abasto de medicamentos, un aspecto que incide directamente en la atención cotidiana de quienes utilizan los servicios médicos municipales.

Delgadillo sostuvo que la inversión forma parte de una política que coloca el cuidado de las personas como uno de los ejes de la administración.

“Estamos cumpliendo, porque cada decisión es para que tú y quienes más amas vivan mejor”, señaló.

Vero Delgadillo, da prioridad a la atención de los servicios de emergencia en la ciudad a través de inversiones por casi 500 millones de pesos

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