Dormir es un momento vulnerable

Mucho antes de que despertáramos, ya nos observaba Inés Jimm al pie de la cama con detenimiento y divertimento.

Inés Jimm expone “Miedo a Quedarse Dormido”, en Galería Adentro

Una de las artistas plásticas contemporáneas, pionera en la forma de acercarse al lienzo en blanco y de probada popularidad mediática, regresa a Guadalajara so pretexto de una residencia artística que Galería Adentro le propuso y que dio nacimiento a la exposición “Miedo a Quedarse Dormido”, donde la oriunda de Sevilla vuelve a indagar sobre el acto de dormir.

Sí, Inés plasma con vehemencia y cuidado personas dormidas, en ese estado donde el mal y el bien se disipan hasta dejar a un ser humano en reposo, tranquilo e inerte, con el semblante sin contrición.

Mientras tanto, ella hinca su mirada incisiva sobre sus modelos en estado onírico y los convierte en un estilo personal, de trazo rugoso y precisos colores que juntos crean una cinematografía envolvente para los ojos. En este “sueño” nace un retrato sin poses ni posturas altivas, porque uno de los momentos más íntimos de los seres humanos queda representado con molicie y un fulgor muy especial, irradiado por esos susodichos cuerpos dormidos.

Inés Jimm expone “Miedo a Quedarse Dormido”, en Galería Adentro

Pero antes de que Inés Astorga tomara el seudónimo de Inés Jimm, ella era una persona versada en las redes sociales y también pisaba un prominente derrotero como escritora e ilustradora. Pero el camino se torció hace tres años, cuando ella no podía ni siquiera conciliar el sueño. ¿Desamor? ¿Insatisfacción profesional? ¿Inseguridad emocional? Solo ella lo sabe. Pero vivía en desasosiego y angustia, mas descubrió que podía sanar a través justamente de conciliar el sueño, hacer de la superficie de la cama un terreno de encantamiento. Así, sin más preámbulos, tomó el pincel y empezó a capturar retratos fuera del performance de la vida diaria.

Dentro de sus cuadros, el espectador encuentra un refugio porque ese sueño pintado se vive como un retrato propio. Así como los niños creen de forma cándida que, agazapados bajo las sábanas, se salvarán de los monstruos nocturnos, los que observan su obra se topan con imágenes que pueden sanarlos sin miramientos.

Inés Jimm expone “Miedo a Quedarse Dormido”, en Galería Adentro

Para dar a conocer este arranque de residencia artística en Galería Adentro, se dieron cita en uno de los jardines del restaurante Bruna la artista Inés Jimm, Luis Hernández (director de Bruna) y Paulo Urbieta, coordinador de la galería. Durante la charla, Urbieta destacó el hecho de que esta exposición y residencia permite conocer “más de cerca a los artistas en su proceso creativo” y cómo se relacionan con una nueva ciudad y su entorno.

A su vez, Hernández comentó que este intercambio cultural permite que se conozca a los artistas de viva voz. En su caso, dijo congeniar con Inés porque es una de las primeras personas que habla acerca de los sueños como él lo hace en su vida diaria.

Para finalizar, Inés puntualizó que es un artero placer volver a pisar Guadalajara, mostrar hacia dónde apunta actualmente su obra —ya que presentará unos colchones que son escultura y lienzo, así como cuadros con sábanas que se envuelven en el marco— y que este tipo de residencias moldean y nutren el carácter y la creatividad.

La cita es el 19 de septiembre, en punto de las 19:00 horas, para admirar a una artista que pinta como si fuera una meditación, que trabaja con obsesión de principio a fin, sin pausa, para brindarle su total atención a cada obra, y que nos demuestra que dormir puede ser el acto más vulnerable para ser observado y desmenuzado.

Inés Jimm expone “Miedo a Quedarse Dormido”, en Galería Adentro

PARA SABER

• A principios de mayo de 2025, Inés Jimm presentó su primera exposición individual en Guadalajara, titulada “When You Sleep”, la cual fue un rotundo éxito de asistencia para Galería Adentro.

• Esta nueva exposición de Inés Jimm marca el arranque de las residencias artísticas de Galería Adentro. Además, la artista pintará en vivo el 16 de septiembre, de 14:00 a 17:00 horas, y el 3 de octubre tendrá un conversatorio a partir de las 12:00 horas, al lado del poeta Ernesto Lumbrera y el artista plástico y actual director del Museo Raúl Anguiano (MURA), Joao Rodríguez. Ambas actividades son dentro del perímetro de Bruna y están abiertas al público.

• En abril de 2026, la artista inauguró el nuevo espacio en Madrid de la Tönnheim Gallery con una exposición individual titulada “The Observer – I’ll Be Your Mirror”. En 2024 presentó “Miradas y Reflejos” en la Gärna Gallery del barrio madrileño de Salamanca y participó en la exposición colectiva “Mitad Sombra, Mitad Luz” del Museo de la Cancillería en la CDMX. También fue seleccionada para el proyecto “Versiona Thyssen 19” del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, España.