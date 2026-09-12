Refuerzan seguridad en la Región Norte y límites con estados vecinos

Con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad en la Región Norte de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó una Reunión Regional de Seguridad en las instalaciones de la Guardia Nacional en Colotlán, donde autoridades estatales, federales y municipales revisaron las condiciones de vigilancia en la zona y las estrategias para atender los puntos considerados de mayor complejidad.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad en el municipio de Colotlán

Durante el encuentro, Lemus informó a las y los presidentes municipales sobre los operativos que realizan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto por tierra como por aire, para detectar posibles actividades de grupos de la delincuencia.

El gobernador señaló que una parte importante de la estrategia consiste en fortalecer la coordinación con las entidades vecinas, particularmente porque habitantes de municipios de Jalisco deben atravesar por territorios de Zacatecas, Nayarit y Durango para trasladarse a distintos destinos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad en el municipio de Colotlán

“Hay contacto con la Secretaría de Gobernación para lograr la colaboración de los gobiernos de Zacatecas, Nayarit y Durango”, explicó Lemus, al señalar que la seguridad de la población requiere de una intervención coordinada entre las distintas autoridades.

En la reunión también se abordaron las condiciones geográficas y de infraestructura que dificultan las labores de vigilancia en esta región. Entre los principales retos se encuentran las largas distancias, los caminos que complican los recorridos a mayor velocidad y la falta de infraestructura suficiente en algunos puntos de patrullaje alejados de las cabeceras municipales.

Ante este escenario, las corporaciones estatales y federales mantienen el despliegue de elementos y utilizan herramientas como drones y helicópteros para ampliar la vigilancia. Como parte de estas acciones, se han localizado y desmantelado algunos campamentos improvisados que podrían ser utilizados por grupos delictivos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad en el municipio de Colotlán

La presidenta municipal de Villa Guerrero, Esmeralda Huerta Hernández, reconoció las condiciones de seguridad que se observan en los tramos carreteros de Jalisco, aunque señaló preocupación por el tránsito hacia Zacatecas.

“Tenemos que unirnos. Al final tenemos la misma causa, nuestra seguridad y tenemos que hacer saber eso a la Federación”, afirmó.

Lemus reiteró ante las autoridades municipales el compromiso de su administración para mantener la coordinación con las instituciones federales y atender las necesidades particulares de los municipios de la Región Norte.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad en el municipio de Colotlán

A la reunión acudieron las y los presidentes municipales de Colotlán, Villa Guerrero, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Chimaltitán y Huejúcar.

Por parte del Gobierno de Jalisco participaron Juan Carlos Contreras Vargas, director de C5 Escudo Jalisco; Juan Pablo González, secretario de Seguridad; Salvador González de los Santos, fiscal estatal; Sergio Ramírez López, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco; Lorena López Guízar, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública; y José Luis Álvarez Pulido, magistrado presidente del Poder Judicial de Jalisco. También estuvieron representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).