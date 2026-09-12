La cara guarda la honra

Si no, pregúntenle a Vallarta Nayarit Gastronómica (VNG), perímetro desbordado de innovación que presenta lo mejor en productos y servicios gastronómicos, que cuando realizó su primera edición pocos estaban interesados en la alta gastronomía, la mixología solo existía en la psique de los sibaritas, las redes sociales vivían su infancia y al evento llegaron poco más de 40 personas.

Vallarta Nayarit Gastronómica

Incluso hubo quien se expresó con sorna al conocer el anhelo de los organizadores para “traer” chefs con Estrellas Michelin. “Jamás lo lograrán”, se escuchó decir por muchos lados.

VNG celebra su decimoctava edición y tanto Consuelo Elipe como Carlos Elizondo —responsables absolutos del timón y de que el viento siempre esté a favor— han logrado cosas imposibles, como traer al cocinero español Jordi Roca Fontané y, en la pasada edición, lograr meter a más de 14 mil personas, mismas que realizaron todas y cada una de las actividades marcadas en el programa. Así que, a mucha honra y con tesón de presunción total, VNG es uno de los eventos culinarios por excelencia en México y Latinoamérica.

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Para este 2026, la celebración incluye la visita de varios chefs con Estrellas Michelin, otros dentro de la lista de los World’s 50 Best Restaurants, además de sommeliers, empresarios, marcas de prestigio, periodistas gastronómicos, influencers y público ávido en los menesteres del arte culinario.

Del 4 al 7 de octubre y bajo el cobijo del Hotel Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center de Puerto Vallarta, este festín brillará con la presencia del chef venezolano Maycoll Calderón, la chef colombiana Natalia Cocomá y los españoles Kisko García y Rubén Sánchez. Además, también llegará el chef Benito Gómez, del restaurante Bardal, en Ronda, España, quien posee dos Estrellas Michelin, dos Soles Repsol y es uno de los nombres reconocidos por The Best Chef Awards. Y para coronar la celebración también estará el primer mexicano en lograr una Estrella Michelin: el chef Carlos Gaytán.

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Para presentar las diversas actividades de VNG 2026, se dieron cita en el restaurante Bruna de Guadalajara Michelle Fridman, quien está al frente de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente nacional de CANIRAC; Lorena Serafín, directora del Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit, así como Elizondo y Elipe. Entre anécdotas y cifras, fluyó amena la charla y es interesante recalcar que la cocina ya es un imán turístico. Basta decir que 30 por ciento del turismo llega directamente atraído por las cocinas en México.

Para finalizar, los presentes degustamos un menú confeccionado por Bruna de finger food, esa comida que se come con los dedos y que viene en proporciones pequeñas, donde, sin lugar a dudas, fueron las estrellas del paladar el tamal de hongo y elote baby asado con mayonesa de agrillo, que no es otra cosa que una diminuta fruta muy socorrida en Arandas. Mención aparte merece el postre que la chef repostera de casa, Blanca Arellano, ofreció a los asistentes: un mousse de ruibarbo y fresa con crocante de té y chocolate blanco.

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También estuvieron presentes algunos patrocinadores, como la cerveza tapatía Fortuna, que trajo su abanico de estilos, como su Hazy Pale Ale, la Cañita Lager, la California Ale y su Stout de generoso cuerpo. Enseguida, nos topamos con el tequila cristalino My Pride, que ya puede encontrarse en tiendas como La Europea y Selecto Chedraui, así como con la marca Coketo Coco, que ofrece una suerte de cocos gourmet preparados con licor de diferentes maneras y con garnish ultra coqueto, mismos que son muy requeridos en Puerto Vallarta, Cancún y Los Cabos.

Si tienen la oportunidad y libertad de asistir a Vallarta Nayarit Gastronómica 2026, descubrirán un mundo de alta cocina del que no se arrepentirán, ya que las actividades son por demás suculentas y atractivas. ¿A quién no le encantaría probar, degustar y morder un platillo exquisito con todas las de la ley?

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PARA SABER

• La lista de chefs de Guadalajara que participarán en VNG 2026 es arrolladora, porque llega Paco Ruano, de Alcalde, quien acaba de recibir una Estrella Michelin; Fabián Delgado, que recién obtuvo un Bib Gourmand Michelin por PalReal; Alejandro Espinosa, de La Cuchara del Chef; Martha Castrejón, de Cafetería Obrero; Óscar Garza y Blanca Arellano, de Octo y Bruna, y Jorge Orozco, de Los Amores de Frida.

• De Bahía de Banderas estarán Mauricio Leal, de Icú, quien ya posee Mención Michelin; Salvador Carrillo, de Bugue e ITA by La Tienda Grande; Manuel Pelayo, de Gelato MX; Miguel Salmerón, Carolina Arriaga y Erasmo Carvajal, del Hotel Sheraton Buganvilias; Gaetano Simonetti, de La Tosca y Perbacco, y Dora Vargas, de Vegan Sweet.

• Del lado de la mixología, se contará con Óscar Olvera, de Ciudad Juárez; Leonardo Soca, del Hotel Playa Los Arcos de Puerto Vallarta, y Gabriel Tiznado, embajador global de Mezcal Sentir. En el rubro de los baristas, la pauta la darán Biorel Villaseñor, de Café Ina, y Gustavo Enciso, de Café Fruta. Para los amantes de la cocina de humo llegarán The Grilling Bastards y el llamado “domador de brasas”, Garo Castro, desde la CDMX.

• Por tiempo limitado, se ofrece el Acceso Gourmet Pro 2 Días a mitad de precio, en $1,750 pesos, que incluye catas premium, showcookings, talleres gourmet, zona grill y zona expo. Los boletos se pueden adquirir al teléfono +52 322 304 98 54.

• Para saber la información completa, visitar el sitio oficial de Vallarta Nayarit Gastronómica.