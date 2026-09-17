Anuncian segunda edición de “Jalisco Corre por la Paz”

Anuncian 2da edición de ‘Jalisco Corre por la Paz’

El Gobierno de Jalisco, a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, presentó la segunda edición de la carrera “Jalisco Corre por la Paz”, una jornada deportiva que busca reconocer la labor de quienes trabajan todos los días por la seguridad y fortalecer los vínculos con la comunidad.

La carrera se realizará el domingo 20 de septiembre, con salida en la Avenida de La Paz #875, colonia Mexicaltzingo, Guadalajara. La prueba de 5 kilómetros iniciará a las 6:30 horas, mientras que las carreras infantiles comenzarán a las 7:30 horas.

Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad, destacó que estos espacios de convivencia contribuyen a la prevención del delito mediante actividades lúdicas y deportivas, además de incentivar la práctica del ejercicio físico.

La jornada tendrá un cupo máximo de mil participantes, de los cuales 850 lugares estarán destinados a la carrera de 5 kilómetros y 150 a las competencias infantiles.

Lorena López Guízar, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, subrayó que esta iniciativa es un espacio para reconocer a las y los policías, además de acercarlos a la ciudadanía y demostrar que la seguridad se construye con confianza, cercanía y comunidad.

Las categorías de la carrera 5K serán femenil y varonil, tanto para Fuerzas de Seguridad como para ciudadanía, dirigidas a participantes mayores de 15 años. Las competencias infantiles se organizarán en distancias de 50, 100, 150 y 200 metros, de acuerdo con las edades de niñas, niños y adolescentes.

En la presentación, la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C. entregó el aval oficial para la realización de la jornada, consolidando la colaboración entre instituciones de seguridad y representantes del ámbito deportivo.

Con esta segunda edición, “Jalisco Corre por la Paz” se consolida como un espacio de encuentro entre corporaciones de seguridad y ciudadanía, donde el deporte y la convivencia fortalecen la confianza y promueven la participación comunitaria, reconociendo que la construcción de paz es una tarea compartida.