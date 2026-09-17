Le toca a la Proepa sancionar descargas de contaminantes al río Santiago

. La diputada de Futuro, Mariana Casillas.

Corresponde a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) aplicar sanciones contra la persona o institución responsable de la descarga de aguas negras, desde una pipa directamente al río Santiago, a la altura del fraccionamiento La Azucena, en El Salto, afirmó la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, al comentar el video que circula en redes sociales sobre el tema.

En las imágenes se observa el torrente de aguas negras que sale de la manguera de una pipa al cauce del río Santiago, a plena luz del día.

“Sobre todo, creo que es momento de que la Proepa ya tome cartas en el asunto y realmente sancione a las empresas que están incurriendo en estas faltas. En este caso, podemos ver que la pipa tiene una razón social de una empresa, la cual se puede hacer una búsqueda y esperemos que ese sea el actuar de la Proepa en este caso”, subrayó.

En un comunicado, el gobierno de El Salto reconoció que el conductor de la pipa trabaja para el Ayuntamiento y que una decisión personal la que lo llevó a descargar lodos de desazolve de trabajos pluviales. Por lo pronto, el empleado fue separado de sus funciones.

Algo que resulta evidente es la falta de vigilancia de parte de inspectores locales y federales, al tratarse el río Santiago, que es un cauce de jurisdicción federal, señaló la legisladora, quien preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua.

“Creo que es una actividad que se tiene que hacer en los tres niveles de gobierno, desde el municipio, que es la base de las personas que realmente conocen cuál es el estado de este río, junto con las comunidades que han sido profundamente directas en que la contaminación ya no puede seguir ocurriendo. El gobierno del estado tiene que involucrarse sí o sí y dejar de aventarle la bolita al gobierno federal y por supuesto, el gobierno federal tiene que destinar más recursos al saneamiento para que sea una actividad integral entre los diferentes poderes”, señaló.

Por su parte, el legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo, dijo que esos abusos ambientales se generan porque ninguna autoridad aplica sanciones.

“Seguimos teniendo un fuerte problema de cuidado, de conciencia, pero por otro lado, también por falta de sanciones a quienes emiten descargas. Esa es pública y es abierta, pero hay otras que lo hacen todos los días en descargas de carácter municipal, como de carácter particular: granjas porcícolas, actividades agrícolas, pecuarias e incluso industriales”, finalizó.