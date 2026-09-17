Debe investigar el Congreso local la indemnización que se dio a ex funcionario del IEPC

. Christian Flores ex secretario ejecutivo del IEPC.

El Congreso local tiene que revisar el pago de la indemnización que se otorgó al ex secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Christian Flores Garza, quien firmó el cheque para sí mismo el último día de sus labores, por un monto bruto de 684 mil 517 pesos, aseveró el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla.

El legislador dijo que el caso debe analizarse a la luz de la ley laboral y emitir un pronunciamiento, ya que al irse por su voluntad no ameritaba el pago de liquidación por despido.

“Deben ser revisadas las condiciones bajo las cuales se contrata al secretario ejecutivo y los términos del periodo. El periodo concluyó, no fue despedido o no fue interrumpida su contratación, entonces, esas condiciones deben establecer cuáles son las condiciones al término, evidentemente la Ley Federal del Trabajo prevé un término del periodo y prestaciones que pueden darse al final, pero evidentemente tiene que revisarse si procedo o no una liquidación. Ahora que nosotros nos enteramos vamos proceder a hacer una indagación al respecto”, dijo.

Para evitar cualquier abuso o exceso, como se presume, le corresponde al Congreso local analizar el pago y establecer las acciones legales en las que Christian Flores, se pagó esa indemnización, cuando él renunció en forma voluntaria y no ameritaba una liquidación laboral.

“El Poder Legislativo puede revisar al Instituto y también se le puede solicitar que es la vía adecuada, al Órgano Interno de Control (OIC) que lo haga”, dijo.

El pago de la liquidación al ex funcionario electoral se registró el 29 de junio tras un periodo laboral del 7 de marzo de 2022 al 30 de junio de este año, esto es, apenas cuatro años y cuatro meses. El cheque neto por 493 mil 018 pesos, ya lo recibió el ex secretario ejecutivo del IEPC.