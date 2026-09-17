Guadalajara refuerza limpieza y mantenimiento para reducir riesgos de inundaciones

Ante el temporal de lluvias, el Gobierno de Guadalajara mantiene una serie de acciones preventivas enfocadas en reducir los riesgos de encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Refuerza acciones preventivas durante el temporal de lluvias

Hasta el momento, se han realizado cerca de 13 mil acciones de limpieza, saneamiento, recolección de residuos, retiro de escombro y cacharro, poda y derribo de árboles, con trabajos dirigidos principalmente a sitios donde la acumulación de agua puede representar un riesgo para la población.

Como parte de estas labores, se han intervenido más de 31 mil metros cuadrados mediante acciones de saneamiento general y se han retirado más de cuatro mil 500 toneladas de residuos. La intención es mantener despejada la infraestructura hidráulica y vial, así como disminuir factores que puedan favorecer la acumulación de agua durante las lluvias.

Refuerza acciones preventivas durante el temporal de lluvias

Los trabajos preventivos abarcan cinco vasos reguladores, 23 canales, 17 pasos a desnivel, 81 sitios críticos de inundación y 79 vialidades. En estos puntos participan distintas áreas operativas del municipio para realizar labores de limpieza, saneamiento y retiro de materiales.

El mantenimiento del arbolado también forma parte de la estrategia. La Dirección de Parques y Jardines ha efectuado más de 12 mil acciones preventivas, entre ellas labores de poda y derribo, con el propósito de reducir riesgos asociados a árboles y ramas durante las precipitaciones.

Refuerza acciones preventivas durante el temporal de lluvias

En el operativo participan las áreas de Mejoramiento Urbano, Aseo Público, Guadalajara Limpia, Gerencia Nocturna y Parques y Jardines, que mantienen recorridos y trabajos en puntos estratégicos de la ciudad.

Así, las acciones buscan atender de manera anticipada los sitios con mayor exposición durante las lluvias y mantener en mejores condiciones canales, vasos reguladores, vialidades y otros espacios que forman parte de la infraestructura de respuesta ante el temporal.