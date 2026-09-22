Cemex une fuerzas para la recuperación y saneamiento del Río Tula

Cemex se suma a los esfuerzos para la recuperación del Río Tula

En un esfuerzo conjunto por la restauración ambiental de la región, voluntarias y voluntarios de la empresa Cemex se sumaron a una jornada de limpieza y saneamiento en el Río Tula, actividad en la que participaron más de 232 asistentes entre autoridades, representantes del sector privado y la ciudadanía.

​Esta iniciativa responde a la urgente necesidad de atender la problemática ambiental que enfrenta el cuerpo de agua, impactado principalmente por la contaminación y las descargas residuales. La actividad se enmarca dentro de una estrategia nacional de saneamiento que contempla mejorar el tratamiento de aguas residuales, controlar vertimientos contaminantes y restaurar los ecosistemas locales.

​La jornada contó con una amplia coordinación interinstitucional, entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno Municipal de Tula de Allende. Durante la actividad, el equipo de voluntarios de Cemex apoyó directamente en los trabajos de limpieza y gestionó un punto de hidratación para los participantes.

​“Recuperar un río requiere del compromiso de todos. En Cemex queremos aportar con acciones que sumen al trabajo de las autoridades y de las comunidades, porque cuidar nuestros recursos naturales también significa cuidar el bienestar de todos y todas”, afirmó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

​La jornada reafirma que la recuperación integral de los ecosistemas requiere la suma de capacidades entre los sectores público, privado y la sociedad civil para generar un beneficio sostenible para las comunidades y el medio ambiente.