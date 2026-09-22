Anuncia Tlaquepaque apoyos para cerca de 300 familias ladrilleras

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque anunció una serie de medidas para apoyar a las cerca de 300 ladrilleras y ladrilleros que forman parte del padrón oficial del municipio, un sector que enfrenta, entre otros problemas, la suspensión de actividades durante la temporada de veda ambiental.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que el Ayuntamiento dará seguimiento al padrón para facilitar que las personas registradas puedan acceder a los apoyos que se otorgan anualmente a nivel estatal.

Durante un encuentro con integrantes del sector, la alcaldesa planteó además fortalecer el acompañamiento municipal en trámites y disposiciones ambientales, con la intención de que las familias conozcan los requisitos vigentes y puedan resolver dudas o dificultades administrativas.

“Todo Tlaquepaque vale, y para nosotros las familias ladrilleras son parte de nuestra comunidad. No queremos que se sientan nunca más excluidas, marginadas, criticadas ni señaladas”, enfatizó.

Uno de los principales problemas que enfrentan las familias ladrilleras ocurre durante el invierno, cuando entra en vigor la llamada veda ambiental y deben detener completamente su actividad productiva. De acuerdo con el municipio, esta suspensión representa un impacto directo en sus ingresos.

Por ello, el Ayuntamiento también ofreció poner a disposición del sector la leña que pueda recuperarse de trabajos municipales y que sea susceptible de aprovechamiento. La entrega se realizará con base en el padrón oficial, mediante notificaciones a las personas registradas para que puedan acudir por el material.

En materia de salud, el municipio anunció que los integrantes del padrón podrán acceder próximamente a un descuento de al menos 50 por ciento en los servicios de la Cruz Verde Marcos Montero. El beneficio incluirá servicios disponibles en la unidad, como atención médica, urgencias y atención ortopédica.

A este esquema se suma la Clínica del Bienestar de San Pedrito, que ofrece servicios gratuitos de atención médica y dental, consulta oftalmológica, lentes, medicamentos y análisis clínicos. También se contempla la atención mediante la Clínica del Bienestar itinerante, que se desplaza a zonas del municipio con mayor necesidad de servicios médicos.

Pérez Segura señaló que la fabricación de ladrillo representa una actividad económica relevante para Tlaquepaque y reconoció que las familias del sector enfrentan dificultades relacionadas con el cumplimiento de disposiciones ambientales y administrativas.