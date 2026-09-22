Recuperan legado de Severo Díaz Galindo para reflexionar sobre los desafíos urbanos y ambientales de Guadalajara

. Foto: Cortesía GDLee

A 80 años de que el científico jalisciense Severo Díaz Galindo advirtiera sobre los riesgos que implicaba el crecimiento urbano desordenado de Guadalajara, sus reflexiones vuelven a cobrar vigencia con la publicación del libro Arrebatar secretos a la naturaleza. Una antología de Severo Díaz Galindo, elaborado por el investigador y divulgador científico Juan Nepote, del Museo de Ciencias Ambientales (MCA) de la Universidad de Guadalajara.

La obra forma parte de la colección Esenciales, impulsada por el Ayuntamiento de Guadalajara a través de GDLee, un repositorio editorial digital que busca rescatar autores y voces fundamentales para comprender la historia, cultura e identidad de la ciudad.

La antología reúne textos y reflexiones de Díaz Galindo, considerado uno de los fundadores de la Universidad de Guadalajara y pionero de las ciencias ambientales en Jalisco. Para su elaboración, Nepote realizó una investigación documental en archivos históricos y en la Hemeroteca de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, además de preparar una semblanza sobre la trayectoria del científico.

Entre los materiales incluidos destaca el texto Guadalajara actual, publicado originalmente en 1942, donde Díaz Galindo analiza el crecimiento de la ciudad y alerta sobre las consecuencias de ignorar las características naturales del territorio en la planeación urbana.

. Foto: Cortesía GDLee

Según explicó Nepote, muchas de las problemáticas que enfrenta actualmente la metrópoli, especialmente las inundaciones, fueron anticipadas por el científico hace más de ocho décadas. Díaz Galindo insistía en la importancia de reconocer los cauces naturales, las cuencas y las rutas históricas del agua antes de construir vialidades, edificios o desarrollos comerciales.

“Lo que leemos ahora nos habla mucho de nuestro presente; nos ayuda a entender las malas decisiones que tomamos o las que todavía podemos tomar para comprender el presente de nuestra Guadalajara”, señaló Nepote.

Además de abordar temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo urbano, la antología recupera las ideas de Díaz Galindo sobre la vivienda y la adaptación al clima local, al destacar elementos arquitectónicos tradicionales como los patios centrales y la distribución de los espacios para favorecer la ventilación natural.

Para Nepote, uno de los principales mensajes del científico es la necesidad de asumir una mayor conciencia sobre el entorno y entender la ciudad como una construcción colectiva, donde las decisiones de una generación impactan directamente en las siguientes.

“El llamado que hace ahí Severo es a imaginar, a pensar y a actuar”, afirmó.

La publicación coincide con la conmemoración de los 150 años del nacimiento de Severo Díaz Galindo y los 70 años de su fallecimiento, una oportunidad para acercar su legado a nuevas generaciones y abrir el diálogo sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta Guadalajara en materia de urbanismo, movilidad, vivienda y sostenibilidad ambiental.

El libro puede consultarse y adquirirse de manera digital a través de la plataforma GDLee.