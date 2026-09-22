Desvíos en Carretera Guadalajara-Ameca por reconstrucción de puente

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco anuncio que continúa los trabajos de reconstrucción del Puente Ameca, ubicado en el kilómetro 50+500 de la Carretera Federal 70, en el tramo del Entronque Ameca-Ameca, cuyos trabajos, aseguró, registran 70 por ciento de avance, mientras que la conclusión está prevista para noviembre próximo.

“A partir del martes 22 de septiembre aplican modificaciones en los desvíos viales. Al respecto, se abrirá a la operación normal los carriles ya rehabilitados del puente, en el sentido de Ameca hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara”, señaló la SICT Jalisco.

Modifican desvíos viales en la carretera

“En tanto, los carriles en sentido inverso, de Guadalajara hacia Ameca, serán cerrados para trabajar en la demolición de la superestructura y remplazar trabes y losas, por lo que el tránsito será desviado por el carril lateral existente en las inmediaciones del puente”, agregó.

SICT Jalisco informó que dispuso la colocación de protecciones donde el puente está siendo intervenido, para brindar seguridad a los usuarios de ese tramo carretero.

Informan que las obras llevan 70% de avance

“Mientras se realizan los trabajos, se hace un llamado a los usuarios a considerar mayor tiempo en sus traslados y se les exhorta a transitar con precaución, respetar en todo momento los dispositivos y señalamientos de protección de obra, por seguridad propia y de los demás”, enfatizó la dependencia federal.