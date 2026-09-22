Coliseo GNP: Un recinto de clase mundial

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza: el otrora Estadio 3 de Marzo yace ya transformado en el Coliseo GNP Seguros y su primer concierto oficial será con el canadiense Michael Bublé.

Inauguración del Coliseo GNP (HECTOR HERNANDEZ)

Sí, el mítico perímetro ubicado en Avenida Patria, que en el Mundial México 86 fue sede de tres partidos —además de casa oficial de la Selección de España—, fue reacondicionado para funcionar también como sede de conciertos de talla internacional, sin perder su faceta de estadio de futbol y espacio deportivo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Pero esta vocación de albergar conciertos de gran envergadura ya viene de tiempo atrás, porque artistas de la talla de Alejandro Fernández, Metallica, Shakira, Roger Waters, Soda Stereo, Justin Bieber y hasta Lady Gaga han estado en sus entrañas. Ahora viene potenciado y se dejó en un punto de funcionalidad extrema para recibir hasta 30 mil personas.

Dicha renovación se logra con una triada muscular en la que participan la Universidad Autónoma de Guadalajara, OCESA y GNP Seguros, aseguradora con capital 100 por ciento mexicano que forma parte de Grupo BAL, al igual que las tiendas de El Palacio de Hierro.

Inauguración del Coliseo GNP (HECTOR HERNANDEZ)

Así que se dieron cita en el Auditorio Antonio Leaño Reyes de la UAG Alejandro Soberón Kuri, director general de Grupo CIE y OCESA; Luis Raúl Kuri Hernández, director de Ventas de GNP Seguros; Antonio Leaño Reyes, rector de la UAG; Juan Carlos Leaño Rodríguez, vicerrector administrativo de la UAG; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, y Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Cabe destacar que el Coliseo GNP Seguros fue renovado con una nueva cubierta, un espacio de boxes diamante para vivir las experiencias musicales en su máximo esplendor, piso removible, un vistoso anillo LED perimetral que de noche no pasará desapercibido, espacios gastronómicos, así como un cambio estratégico del escenario hacia el extremo norte para tener una visibilidad total desde cualquier ángulo y un espacio interior de gran tamaño para evitar aglomeraciones sobre Avenida Patria.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador de Jalisco se notó visiblemente emocionado porque este recinto se une a la gran activación económica que viven Jalisco y Guadalajara, al sumarse a una derrama económica segura, puesto que habitantes de estados aledaños como Zacatecas, León o Colima pueden venir a la Perla Tapatía a disfrutar espectáculos de talla mundial.

Inauguración del Coliseo GNP (HECTOR HERNANDEZ)

Incluso destacó el hecho de que Jalisco es el segundo lugar de México con mayor número de cuartos de hotel disponibles, con 90 mil, justo detrás de Quintana Roo.

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