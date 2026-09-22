Denuncia Morena a Vero Delgadillo por presuntos actos anticipados de campaña

El Comité Estatal de Morena Jalisco presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una queja contra la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y el gobernador Pablo Lemus Navarro, por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

La denuncia fue presentada el 14 de septiembre, según informó Jocelyn Hernández Sánchez, secretaria de Comunicación del Comité Estatal de Morena, quien señaló que el partido también solicitó medidas cautelares y tutela preventiva para que cesen las conductas denunciadas y se evite su continuación.

El señalamiento se relaciona con el anuncio que Delgadillo hizo durante su segundo informe de gobierno, el pasado 10 de septiembre, cuando manifestó públicamente su intención de buscar la reelección como presidenta municipal de Guadalajara en 2027.

El anuncio ocurrió después de que la alcaldesa presentó los resultados de su administración. Hernández Sánchez sostuvo que Morena pidió al IEPC investigar si existió una vinculación entre la difusión de los resultados de gobierno y la aspiración electoral de la alcaldesa.

“El anuncio de su intención de reelegirse no se produjo de manera aislada ni en un evento estrictamente partidista o privado, sino inmediatamente relacionado con un ejercicio oficial de rendición de cuentas, ya que habló de la continuidad del proyecto político que gobierna Guadalajara desde hace años, para posteriormente hacer pública su intención de buscar la reelección”, refirió.

La queja también incluye al gobernador Pablo Lemus por el respaldo que expresó después del anuncio. Durante el mismo evento, Lemus manifestó que Delgadillo seguiría contando con su apoyo “ahora y para lo que viene”.

Morena también pidió investigar la propaganda colocada en vialidades y espacios públicos de Guadalajara con motivo del informe de gobierno, debido a que, según el partido, en ella aparece de manera preponderante la imagen, fotografía y nombre de la presidenta municipal.

La dirigencia estatal solicitó que se determine quién contrató, ordenó, diseñó, produjo, instaló y pagó los espectaculares, anuncios, mobiliario urbano, publicidad digital y materiales utilizados para la difusión del informe.

“Al tratarse de propaganda relacionada expresamente con un informe de gobierno, existen elementos suficientes para que la autoridad electoral despliegue sus facultades de investigación a efecto de determinar quién contrató, ordenó, diseñó, produjo, instaló y pagó los espectaculares, anuncios, mobiliario urbano, publicidad digital, materiales impresos y demás elementos utilizados para la difusión del informe”, puntualizó Hernández Sánchez.